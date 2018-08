400.000 Euro für Herakles bei Glantz und Gloria-Auktion

Der bis Intermédiaire II erfolgreiche Trakehner Hengst Herakles sorgte für einen beachtlichen Durchschnittspreis bei der Glantz und Gloria-Auktion 2018.

Der neunjährige Trakehner Hengst Herakles sowie auch die einstige Bundeschampionesse Zikade gehörten einst zum Gestüt Hohenschmark. Als Besitzer Norbert Timm dies verkauft hat, behielt er diese beiden Pferde, die nun aber ebenfalls den Besitzer gewechselt haben.

Herakles, ein in Dänemark gezogener Gribaldi-Michelangelo-Sohn, wurde für 400.000 Euro zugeschlagen. Laut Statistik verbleibt er in Hamburg. Der Reservesieger der Körung 2011 hat eine steile Karriere gemacht, ging zunächst unter der damaligen Hohenschmark-Bereiterin Mareike Peckholz sehr erfolgreich in Basisprüfungen und wurde Trakehner Champion. Dressurpferdeprüfungen der Klassen L und M ging er mit Dorothee Schneider und deren Bereiterin Laura Strobel. Den Sprung in die schwere Klasse machte er unter Therese Nilshagen. Schließlich stellte Ann-Christin Wienkamp ihn in der mittleren Tour in Aufgaben mit Piaffe und Passage vor.

Zikade, das zweite Pferd aus dem ehemaligen Hohenschmark-Bestand, wurde ausdrücklich als Zuchtstute verkauft. Sie war verletzungsbedingt aus dem Sport genommen worden. Zuvor war die Singolo-Tambour-Tochter mit Dorothee Schneider Reitpferdebundeschampionesse geworden und Achte bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Sie kostete 43.000 Euro und fand ein neues Zuhause in ihrer alten Heimat Schleswig-Holstein.

Mit dem 400.000 Euro Spitzenpreis kosteten die 14 Reitpferde im Durchschnitt knapp 72.000 Euro. Für das teuerste Fohlen gaben Kunden aus Schweden 37.000 Euro aus. Es handelt sich um ein Dressurtalent v. Diamond Hit-San Amour-Wolkentanz II. 19 Fohlen brachten im Mittel gut 14.000 Euro.

