44. P.S.I. Auktion mit Spannung erwartet

In wenigen Tagen ist es soweit: Der Hof Kasselmann und der Stall Schockemöhle laden zur 44. P.S.I. Auktion am Samstag, den 9. Dezember 2023 im P.S.I. Auktionszentrum in Ankum ein.

Ganz in Fortsetzung der P.S.I. Tradition, stammt das Lot der jungen Reitpferde aus den einzigartigen, hocherfolgreichen Zuchtfamilien der Gestüte Lewitz und Osthoff. Details und Videos der 25 dressur- und 25 springbetonten Nachwuchsathleten sind online unter psi-auktion.de einsehbar.

Champions aus den besten Gen-Pools

Gleich vier Champions stehen Kaufinteressenten der Spring-Kollektion zur Auswahl bereit, CONTHARGO PS v. Conthargos, CHACANDRO FLY PS v. Chacfly PS, VENDIGO v. Van Gogh und CASANINA v. Casallco lassen Kennerherzen höher schlagen. Die Blutlinien dieser Auktionskandidaten und ihrer Mitbewerber haben bereits zahlreiche, international erfolgreiche Sportpferde hervorgebracht. Auch unter den Dressuraspiranten finden sich viele Hengste und Mutterstämme, die schon im großen Viereck brillieren konnten oder einst selbst auf der P.S.I. Auktion das Publikum verzauberten. Ulli Kasselmann schwärmt, “Bis heute verfeinern und perfektionieren wir unser einzigartiges Konzept, die besten jungen Dressur- und Springpferde zu züchten, sie für die P.S.I. auszuwählen und dann in die richtigen Hände zu geben. Paul und ich sind stolz, Ihnen die diesjährige Kollektion vorstellen zu dürfen.”

Championatserfolge motivieren

“P.S.I.” — das sind drei Buchstaben, die nicht nur für die weltweit größte private Pferdeauktion stehen, aber seit mehr als 40 Jahren auch ein Synonym sind für Sportpferde der höchsten Güte. Die individuelle und altersentsprechende Aufzucht und Ausbildung der Nachwuchsathleten durch die erfahrenen Mitarbeiter und Reiter in der Lewitz, Osthoff, Mühlen und Hagen setzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Sport. “Zehn Prozent der Pferde, die auf den letzten Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gestartet sind, kamen in der Lewitz auf die Welt. Das ist ein toller züchterischer Erfolg und natürlich eine große Motivation für uns,” ergänzt Paul Schockemöhle.

Live Präsentation der Dressurpferde

Die alljährlich mit Spannung erwartete Eröffnungspräsentation der P.S.I. Dressur Kollektion findet am Samstag, den 2. Dezember um 18.00 Uhr statt. Die 25 ausgewählten Dressurpferde werden sowohl an der Hand als auch unter dem Sattel gezeigt — ein toller Einblick in die Ausbildung und Entwicklung der einzelnen Kandidaten. Ein Live-Stream der Vorführung wird auf der Webseite psi-auktion.de zu sehen sein.

P.S.I. Service und Ausprobieren der Pferde

Interessenten können noch bis zum Auktionsdatum einen Termin zum Probereiten in Ankum oder Mühlen vereinbaren. Die Kundenberater der P.S.I. helfen jederzeit bei der Auswahl des richtigen Pferdes. Einzigartig für Kunden der P.S.I. ist außerdem das umfangreiche Servicepaket, das vom anfänglichen Versicherungsservice bis zur gezielten, weiteren Ausbildung des Auktionspferdes individuell auf die Wünsche des Kunden angepasst werden kann. Die Bühne ist damit vorbereitet und die Vorfreude auf die kommende Auktion ist spürbar. Wenn die 50 bemerkenswerten Auktionskandidaten am 9. Dezember den Auktionsring in Ankum betreten, erwartet die Reitsport-Welt mit Spannung die Fortsetzung eines weiteren Kapitels in der Geschichte der Performance Sales International — Success made by P.S.I. continues.

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an Ute Raabe, Tel.: +49 151 28 353 oder Email, [email protected]

