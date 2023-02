99. Frühjahrs-Kollektion jetzt im Netz

Vom 31. März bis 1. April sorgen die traditionelle 99. Frühjahrs Elite-Auktion und die 12. Oldenburger Sattelkörung im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta mit dem attraktiven Lot für einen spannenden Start in das Auktionsjahr 2023. Ab sofort präsentieren sich die Spitzenpferde der Elite-Auktion mit Detailbeschreibungen, Fotos und Videos im Auktionsbereich der Oldenburger Homepage. Die Videos der zum Verkauf stehenden Hengste folgen am 10. März.

Vom dreijährigen Youngster bis hin zum sporterfolgreichen Nachwuchstalent bleiben in dieser Kollektion keine Wünsche offen. Die Oldenburger Talente sind bereit für eine erfolgreiche Saison 2023. Stöbern Sie durch unsere qualitätsvolle Kollektion und sichern sich auf der Auktion am 1. April Ihren Nachwuchsstar für Sport oder Zucht. Ab dem 14. März können Sie Ihre Reitpferde-Wunschkandidaten im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta probereiten. Die zum Verkauf stehenden Hengste können am Auktionstag, 1. April, von 12.00 – 13.30 Uhr ausprobiert werden. Gerne berät Sie unser Team bei der richtigen Auswahl.

Bitte klicken Sie hier, um direkt zur Auktionskatalog und zu den Körkandidaten zu gelangen: https://oldenburger-pferde.com/de/auktion/

Am 24. März um 18.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit, die Dressuraspiranten bei einer Live-Präsentation im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta zu erleben.

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten auch ganz bequem am Telefon per Bietauftrag oder online unter www.oldenburger-pferde.com ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür die Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros. Unser Team erfüllt wie gewohnt Ihre Wünsche.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Oldenburger Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]