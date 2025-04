Abstimmen fürs deutsche Para-Dressur-Team als Parasportler des Jahres

Die Parasportler des Jahres werden gewählt. Zur Auswahl steht das Paradressur-Team mit Regine Mispelkamp, Anna Lena Niehues und Heidemarie Dresing.

Frechen-Buschbell/GER – Nach der Wahl zu den Sportlern des Jahres werden nun die Para-Sportler des Jahres 2024 gesucht. Nominiert sind in der Kategorie ‚Mannschaft des Jahres‘ die deutschen Para-Dressurreiter. Sie gewannen bei den Paralympics in Paris Bronze.

Nach der Vorauswahl eines Expertengremiums stehen unter diesem Link fünf Sportlerinnen, vier Sportler, fünf Teams und fünf Nachwuchsathleten bereit, um vom Publikum Stimmen zu bekommen. Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres ist die Konkurrenz hochkarätig. Die deutschen Reiterinnen treten gegen eine illustre Runde an. Zu dieser gehören der Para-Rudern-Doppelzweier Hermine Krumbein und Jan Helmich, das Rollstuhlbasketballteam der Herren und die beiden Para-Tischtennis-Doppel Valentin Baus und Thomas Schmidtberger sowie Stephanie Grebe und Juliane Wolf.

Zahlreiche Medaillen für Team D

Das deutsche Team war in Paris nicht nur als Mannschaft erfolgreich. Auch Einzelmedaillen gab es eine ganze Reihe: Regine Mispelkamp (Grade V) gewann mit Highlander Delight’s Silber in der Einzelwertung und in der Kür. Paralympics-Neuling Anna-Lena Niehues freute sich mit ihrer Stute Quimbaya in Grade IV über Silber in der Kür und Bronze im Einzel. Außerdem gab es Kür-Bronze für Heidemarie Dresing und Dooloop in Grade II.

Deshalb heißt es jetzt den oben genannten Link aufrufen, um den eigenen Favoriten die Stimme zu geben. Alle Gewinner werden bei der „Gala Para Sportler*innen des Jahres“ am 12. April im Telekom Forum in Bonn bekanntgegeben. Bei der Ehrung werden Erfolge und herausragende Persönlichkeiten des Para Sports gefeiert. Zu diesen gehört unser Team der Para-Dressurreiterinnen schon längst!

– AK/fn-press –