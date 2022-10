Ariat präsentiert die Lumina-Kollektion: Eine brandneue Reitbekleidungskollektion mit reflektierenden Details

Die führende Reitsportmarke Ariat stellt ihre brandneue Lumina-Kollektion vor, die seit September erhältlich ist. Ein Kompromiss aus brandneuen Designs und innovativen Ergänzungen, die das Licht in der Dunkelheit reflektiert – ideal für diejenigen, die immer zuerst auf dem Hof sind und zuletzt gehen, wenn die Tage kürzer werden.

Die praktische und stilvolle EcoDRY Lumina Jacke von Ariat bietet Funktionen, die Reiter Schutz und Kontrolle bieten. Die vollflächig reflektierende Oberfläche wurde in zwei Farben, Mulberry und Ebony, ausgeführt und macht die Jacke sowohl bei Licht als auch bei Dunkelheit zu einem auffälligen Kleidungsstück. Das Design wird durch seine Wind- und Wasserbeständigkeit verbessert, ideal für verregnete Herbst- und Wintertage. Die Jacke verwendet Primaloft-Isolierung, die weithin als die leistungsstärkste auf dem Markt gilt und außergewöhnliche Wärme und Weichheit bietet, während 60 % recyceltes Material verwendet wird, um Reiter vor allen Elementen zu schützen. Ergänzt werden diese Funktionen durch Reißverschlusstaschen, um Wärme zu speichern, und einen Zweiwegereißverschluss, der für Bewegungsfreiheit im Sattel sorgt, insbesondere wenn mehreren Schichten getragen werden.

Der Lumina Full Zip Kapuzenpullover mit durchgehend reflektierenden Einsätzen und abnehmbarer Kapuze lässt sich perfekt mit den Farben der Jacke kombinieren. Das reflektierende, mittelschwere Fleece verfügt außerdem über einen durchgehenden Reißverschluss, der Reitern Komfort, Bequemlichkeit und Wärme bietet. Die Platzierung der Daumenlöcher bietet Komfort und maximiert die Wärmeleistung und verleiht dem Modell zugleich ein stilvolles Flair. Der Kapuzenpullover mit AriatTEK-Technologie sorgt für eine außergewöhnliche Luftzirkulation und reguliert die Körpertemperatur.

Durch den Bluesign-Standard stellt dieses Kleidungsstück keine Gesundheitsgefährdung dar und schont die Ressourcen weitestgehend. Der Standard wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Textilerzeugnissen entwickelt und beruht auf fünf Grundsätzen: Ressourcenproduktivität, Verbrauchersicherheit, Luftemissionen, Wasseremissionen sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Ein weiterer Neuzugang ist der Lumina Lowell Baselayer, das neueste Mitglied der Lowell-Familie. Ariats modernes Modell hat einen Stehkragen, zwei Farbvarianten und ergonomische Daumenlöcher – alles beliebte Funktionen im bestehenden Design – während das recycelte gebürstete Stretch-Jersey mit einem modernen reflektierenden Druck versehen ist. Die Moisture Movement Technology sorgt dafür, dass die Träger bei jedem Wetter trocken und komfortabel bleiben, da sie Feuchtigkeit an die Außenseite des Kleidungsstücks ableitet.

Die Tri Factor Lumina Vollbesatz-Reithose von Ariat erhält ebenfalls ein saisonales Update mit reflektierenden Details im Kontrast zur Ebony-Farbgebung. Kompressionsmaterialien in Kombination mit einem mittelschweren Stretch-Strickstoff sorgen für eine schmeichelhafte Silhouette, machen jede Bewegung mit und ermöglichen eine optimale Wettkampfperformance. Dieses neu aufgelegte Design nutzt auch die ClimateTEK-Kühltechnologie, um eine Überhitzung zu verhindern, und ein Calf Fit System bietet eine einzigartige Stretchkonstruktion, die die Waden stützt, indem Druckpunkte und Reibung verringert werden. Für Performance-Zwecke verfügt die Tri Factor außerdem über einen Hex Silikon Grip, der eine strukturierte Oberfläche für optimalen Halt und Stabilität im Sattel bietet.

Die EOS Lumina Vollbesatz-Leggins ist mit Moisture Movement Technology ausgestattet, die den Reiter von Sonnenaufgang bis in die Abenddämmerung trocken hält und außerdem vollständig reflektierende Einsätze aufweist, die dazu beitragen können, die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Die Zusammensetzung aus 72 % recyceltem Polyester und 28 % Spandex ist in Kombination mit dem Kompressionsmaterial die Lösung für ultimativen Komfort. Praktische Taschen an beiden Oberschenkeln, in der Mitte und an der hinteren Taille bieten Platz für Smartphones, wichtige Utensilien und natürlich auch für ein paar Leckerlies.

Der letzte Schliff ist das Lumina Tee, das dank seiner UPF50-Fertigung für einen professionellen UV-Schutz an helleren Tagen sorgt. Gleichzeitig ermöglicht ClimateTEK eine schnelle, kühlende Technologie, die auf die sich ändernde Körpertemperatur reagiert, und die FreshTEK-Technologie hemmt das Wachstum von Bakterien und hält Gerüche fern. Ähnlich wie der Rest der Kollektion ist dieses Kleidungsstück in Ebony und Mulberry erhältlich und ein reflektierendes Material ermöglicht es Ihnen, es für ultimative Vielseitigkeit zu kombinieren.

Die Kollektion ist ab September 2022 auf www.ariat.com/de/de zu folgenden Preisen erhältlich:

Lumina Jacke – 155 €

Lumina Kapuzenpullover mit durchgehendem Reißverschluss – 128 €

Lumina Lowell Baselayer – 75 €

Tri Factor Lumina Grip Vollbesatz-Reithose – 165 €

EOS Lumina Vollbesatz-Leggings – 110 €

Lumina Tee – 55 €

ÜBER ARIAT

Ariat International wurde 1993 von den ehemaligen Stanford MBA-Kommilitoninnen Beth Cross und Pam Parker mit dem visionären Ziel gegründet, Sportschuh-Leistungstechnologie in Reitstiefel zu integrieren. Unser Fokus darauf, innovative Technologie in Schuhe und Bekleidung zu integrieren, hat Ariat zur weltweit führenden Performance-Marke für Reiter gemacht, die stolz von den besten Reitern und Reiterinnen sowie Millionen von Menschen getragen wird, die draußen reiten und viel Zeit auf Ranchs und im Freien verbringen. Beth Cross, Mitbegründerin und CEO von Ariat, wurde 2018 zum EY Entrepreneur of the Year (Kategorie Verbraucher) für Nordkalifornien ernannt. Die Auszeichnung würdigt den Erfolg des Teams bei der erfolgreichen Skalierung eines erstklassigen, florierenden Unternehmens sowie der gleichzeitigen Förderung einer beeindruckenden Unternehmenskultur.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

[email protected]