Ariat stellt innovative Trainingstechnologien in seiner neuen Ascent-Kollektion vor

Für das Jahr 2022 hat die führende Reitsportmarke Ariat ihre brandneue Ascent-Kollektion vorgestellt, die die Art, wie Sie trainieren, verändern wird.

Mit innovativen Technologien bietet Ariat in seiner neuesten Kollektion das Beste an zukunftsweisender Reitsportausrüstung für Frühjahr und Sommer. Ariat ist bereit für alles, was der Sommer seinen Reitern zumutet. Technologien wie ClimateTEK und haltungsfördernde Mesh-Einsätze ermöglichen es dem Träger, mit Leichtigkeit und Komfort zu reiten.

Der Ascent Baselayer mit Viertelreißverschluss ist eine Premiere für Ariat. Er verfügt über Kompressionseinsätze, die die gleichen Vorteile wie Sporttapes bieten und die Muskelbewegungen unterstützen, sowie über Mesh-Einsätze, die für Stabilität im Sattel sorgen. Die Konstruktion und die sorgfältige Platzierung der Einsätze sorgen für eine gute Haltung im Sattel und tragen so dazu bei, dass Sie sich nicht überanstrengen oder verletzen. Sämtliche Technologien wurden mit recycelten Materialien realisiert, die mindestens 50 % des Baselayers ausmachen. Auch als langärmlige Version und in zwei Optionen erhältlich, die den Vorlieben und Anforderungen des Reiters entsprechen.

Der kühne, elegante und stilvolle Baselayer ist die ultimative erste Schutzschicht gegen die Elemente – ob beim Reiten oder im Stall. Ausgestattet mit der ClimateTEK-Kühltechnologie von Ariat, reagiert der Baselayer auf Veränderungen der Körpertemperatur, sodass Sie kühl bleiben, wenn es wärmer wird, und sich trotzdem wohlfühlen, wenn Sie ruhen.

Das Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss von Ariat ist dem eleganten Sportstil nachempfunden und verwendet dieselbe haltungsfördernde Mesh-Einsatz-Technologie wie der Baselayer, um Sie vor Verletzungen zu bewahren. Die V-förmige Anordnung der Einsätze auf dem Rücken ist so konzipiert, dass sie mit der Basisschicht des Ascent harmoniert.

Das Ascent Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss von Ariat besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Materialien und verwendet ein hochleistungsfähiges Stretch-Material für Bewegungsfreiheit und Stabilität beim Reiten. Wenn Sie hart arbeiten, arbeitet dieses Sweatshirt noch härter dank Moisture Movement-Technologie von Ariat, die jegliche Ansammlung von Feuchtigkeit aus dem Material zieht und nach außen abgibt, um Sie während Ihrer Aktivität trocken und warm zu halten.

Das Sweatshirt hält kühl, ist bequem und verfügt über Mesh-Einsätze, damit Ihre Haut atmen kann und Sie nicht überhitzen. Mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss bietet das Sweatshirt mehr Atmungsaktivität, wenn nur der innere Reißverschluss geschlossen wird. Schutz vor Kälte bei der Rast lässt sich dagegen über den zweiten Reißverschluss erzielen. Wie der Ascent Baselayer ist auch dieses Sweatshirt mit der AriatTEK-Technologie ausgestattet, die den Elementen trotzt und die Körpertemperatur reguliert.

Die Ascent Half Grip Leggings verfügen über die gleichen innovativen Technologien wie der Ascent Baselayer und das Sweatshirt. Das Kompressionsmaterial schmeichelt jeder Körperform und die flachen Nähte sorgen für einen eleganten, edlen Look. Die Mesh-Verkleidung unterstützt durch gezielte Spannungsplatzierung Muskeln und Gelenke und sorgt in den Steigbügeln für Kraft und Komfort in den Beinen und fördert die Muskelregeneration.

Die brandneue Ascent Reiterleggings ist tiefer geschnitten zur Rumpfstabilisierung und für ultimativen Komfort. Im Sattel wird der Reiter den Einsatz eines Halbsitzgriffs aus Silikon auf der Außenseite des Materials zu schätzen wissen, der die nötige Bodenhaftung bietet, um beim Reiten vollen Halt zu haben, aber dennoch allzeit dehnbar, atmungsaktiv und flexibel ist. In den zwei Taschen an den Oberschenkeln lassen sich Handys bequem aufbewahren.

Ein Neuzugang für 2022, der Ariat Ascent Reitstiefel, ist jetzt sowohl für Herren als auch für Damen erhältlich. Die speziell entwickelte Pro Performance-Einlegesohle bietet dank der Smart Rebound-Technologie eine fachgerechte und langanhaltende Dämpfung. Die Strickkonstruktion des Stiefels hat ein geringes Gewicht und ermöglicht es dem Reiter, mit Leichtigkeit und Komfort zu trainieren. Der Schuh verfügt außerdem über eine leichte, stoßdämpfende FLX-Schaumstoff–Zwischensohle, die durch ihre Mischung aus EVA- und Gummimaterial einen dauerhaften Rückprallschutz bietet und im Gegenzug die Kompression verlangsamt. In einem durchgehenden Design mit Dressurbogen können Reiterinnen bequem und stilvoll trainieren.

Die Ascent Paddock-Stiefeletten von Ariat haben ein wasserdichtes Upgrade erhalten – ideal für unberechenbare Tage im Reitstall. Die flexiblen, leichten und wasserdichten Stiefeletten sind ideal für das Training. Das hochwertige Vollnarbenleder schafft eine undurchlässige Barriere, die selbst den unerbittlichsten Witterungsbedingungen standhält, sodass man sich auf dieses Schuhwerk verlassen kann.

Der Neopren-Stretchkragen am oberen Ende der Stiefeletten sorgt für eine sockenähnliche Passform für die gewünschte Bewegungsfreiheit und ultimativen Komfort beim Reiten. Die Zwischensohle aus FLX-Schaumstoff bietet dank ihrer leichten Dämpfung ein ideales Maß an Rebound, ergänzt durch eine ATS Pro Performance-Einlegesohle. Beide Sohlenkomponenten bieten langanhaltenden Halt, absorbieren Stöße und bremsen Kompression und Druck dort, wo es nötig ist. Diese Stiefeletten wurden nach den höchsten Standards mit einer speziellen Duratread-Außensohle und reitergeprüften Bodenhaftungszonen entwickelt. Die Ascent H2O Paddock-Stiefeletten sind auch für Herren erhältlich, sodass niemandem dieser bequeme und voll unterstützte Trainingsschuh verwehrt bleibt.

Durch dieselbe leichte Strickkonstruktion wie die Ascent Paddock-Stiefeletten lassen sich diese perfekt mit den Ascent Chaps zum hohen Reitstiefel kombinieren. Der Strickrock über dem Spann sorgt für einen eleganten Abschluss, der den Look eines hohen Reitstiefels erzeugt. Das Design verfügt außerdem über eine Verstärkung an der Innenseite der Wade, die für Stabilität und Halt sorgt. Ein durchgehender YKK®-Reißverschluss auf der Rückseite mit Klettverschluss bietet den Komfort, den Sie beim Training brauchen.

Die Kollektion wird ab Februar 2022 unter diesem Link zu folgenden Preisen erhältlich sein:

Ascent 1/4 Zip Baselayer – 93,00 €

Ascent 1/4 Zip Crew Shirt – 80,00 €

Ascent Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss – 110,00 €

Ascent Half Grip Reiterleggings – 125,00 €

Ascent Reitstiefel für Herren – 290,00 €

Ascent Reitstiefel für Damen – 290,00 €

Ascent H2O Paddock-Stiefeletten für Damen – 150,00 €

Ascent H2O Paddock-Stiefeletten für Herren – 150,00 €

Ascent Unisex Chaps – 123,00 €

ÜBER ARIAT

Ariat International wurde 1993 von den ehemaligen Stanford MBA-Kommilitoninnen Beth Cross und Pam Parker mit dem visionären Ziel gegründet, Sportschuh-Leistungstechnologie in Reitstiefel zu integrieren. Unser Fokus darauf, innovative Technologie in Schuhe und Bekleidung zu integrieren, hat Ariat zur weltweit führenden Performance-Marke für Reiter gemacht, die stolz von den besten Reitern und Reiterinnen sowie Millionen von Menschen getragen wird, die draußen reiten und viel Zeit auf Ranchs und im Freien verbringen. Beth Cross, Mitbegründerin und CEO von Ariat, wurde 2018 zum EY Entrepreneur of the Year (Kategorie Verbraucher) für Nordkalifornien ernannt. Die Auszeichnung würdigt den Erfolg des Teams bei der erfolgreichen Skalierung eines erstklassigen, florierenden Unternehmens sowie der gleichzeitigen Förderung einer beeindruckenden Unternehmenskultur.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

[email protected]