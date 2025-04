Austragungsort der Olympischen Reiterspiele 2028 bestätigt

Wie der Weltreiterverband (FEI) jetzt bekannt gab, werden die Reitwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2028 in Santa Anita, in der Nähe des Stadtgebiets von Los Angeles, ausgetragen. Die Olympischen Spiele finden vom 14. bis 30. Juli 2028 statt.

„Die FEI hat sehr gute Erinnerungen an Santa Anita, das bereits Gastgeber der Reitwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1984 war. Der Austragungsort wird eine atemberaubende Bühne für alle olympischen Reitwettbewerbe bieten, und die Nähe zu LA City wird zweifellos viele Zuschauer nach Santa Anita locken“, sagte FEI-Präsident Ingmar De Vos der FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V.). „Ich möchte der FEI im Namen des IOC für die aktive Beteiligung an allen Diskussionen über den Austragungsort danken“, so IOC-Sportdirektor Kit McConnell. Weiter berichtet er zuversichtlich: „Wir haben eine starke Partnerschaft mit dem Organisationskomitee und der Stadt Los Angeles aufgebaut, die die volle Unterstützung der lokalen Reitsportgemeinschaft genießt.“

Bill Moroney, Chief Executive Officer von US Equestrian drückt seine Freude auch darüber aus, dass das IOC die Athletenquoten in allen Disziplinen für 2028 bestätigt hat und sie seit 2024 unverändert bleiben: „Wir haben vollstes Vertrauen in das LA28-Organisationskomitee und gehen davon aus, dass an diesem besonderen Austragungsort der Olympischen Spiele 1984 außergewöhnlicher Pferdesport stattfinden wird.

Der Santa Anita Park in Arcadia erstreckt sich über 130 Hektar, verfügt über eine der berühmtesten Galopprennbahnen in den Rennbahnen in den USA und eine Tierklinik. Es gibt eine 340 m lange Tribüne, die 26.000 Zuschauern Platz bietet. Der Infield-Bereich der Rennbahn, der einem Park mit Picknicktischen und großen Bäumen ähnelt, bietet Platz für 50.000 Zuschauer. Insgesamt stehen 61 Ställe zur Verfügung, in denen mehr als 2.000 Pferde untergebracht werden können. Im November findet hier eine Weltcup-Qualifikation CSI5*-W statt. (weitere Informationen: www.pferd-aktuell.de)

Bild: Joel Marklund via imago-images.de