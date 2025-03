Cathrine Laudrup-Dufour neue Nummer eins der Dressurwelt

Es gibt eine neue Nummer eins bei den Dressurreitern: Cathrine Laudrup-Dufour hat die Pole Position der Weltrangliste eingenommen.

Lausanne/SUI – Die brandneue Märzausgabe der Weltrangliste der Dressurreiter ist da! Und es gibt eine Premiere: Erstmals führt eine Dänin das Ranking an. Cathrine Laudrup-Dufour ist die neue Nummer eins der Welt. Und wie sie auf ihrem Instagram-Account zeigte, wurde dies auch gehörig gefeiert. Ehefrau Rasmine Laudrup jubelte ebenso wie die „No. 1“ selbst und das gesamte Team hinter ihr.

In dieser Stunde des Glücks vergaß die Dressurreiterin neben ihrer aktuellen Top-Stute Mount St John Freestyle auch nicht Cassidy. „Cassy, ich werde niemals vergessen, dass du derjenige warst, mit dem alles begonnen hat. Der mich hierher gebracht hat“, schrieb sie.

Rückblick: Der mittlerweile 22 Jahre alte dänische Wallach Cassidy war jenes Pferd, das Cathrine als junge Reiterin von den Junioren bis zu den Olympischen Spielen in Rio 2016 begleitete. Seine Karriere mit Cathrine Dufour umspannte rund zehn Jahre, in denen die beiden bei den Junioren und Jungen Reitern Gold gewannen und schließlich auch im Senioren-Lager einige EM-Medaillen holten. Schön, dass die 33 Jahre alte neue Weltranglistenerste ihn an diesem besonderen Tag dankt.

Zweite der Weltrangliste ist Isabell Werth, die von Laudrup-Dufour verdrängt wurde. Die Britin Charlotte Fry hält den dritten Platz, ebenso wie die Niederländerin Dinja van Liere den Vierten. Becky Moody ist Fünfte. Frederic Wandres machte einen Sprung von Platz neun auf Platz sechs. Katharina Hemmer ist 15., Ingrid Klimke 16., Bianca Nowag-Aulenbrock 21. Einen Riesensatz nach vorne machte Evelyn Eger von 50 auf Position 39.

Einen Blick auf die neue Weltrangliste gibt es hier.