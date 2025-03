CHIO Aachen CAMPUS 2025: Exklusive Lehrgänge mit Werth, Ehning, Bartle und Werndl

Der CHIO Aachen CAMPUS hält im Jahr 2025 einige Highlights bereit: Etwa ein Live-Training mit Isabell Werth sowie exklusive Lehrgänge mit Marcus Ehning und Benjamin Werndl. Erstmals wird es ein Vielseitigkeitstraining mit Chris Bartle geben, und auch Para-Dressurreiter können sich über erweiterte Trainingsmöglichkeiten freuen.

Der CHIO Aachen CAMPUS nutzt das weltberühmte Turniergelände des CHIO Aachen das ganze Jahr über, um exklusive Trainings- und einzigartige Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. Einmal mit dem eigenen Pferd in der Soers zu reiten, muss so für Breitensportler und Nachwuchstalente kein Traum mehr bleiben – beispielsweise bei den Full-Service Trainingstagen. Und auch für Reitsportfans ohne eigenes Pferd gibt es das passende Format.

Live-Training mit Isabell Werth: Ein Blick hinter die Kulissen

Eines der Highlights: das Live-Training mit Isabell Werth. Die erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerin aller Zeiten kommt am 20. September nach Aachen und wird den Zuschauern dort ihre Trainingsmethoden näherbringen und selbst in den Sattel steigen. „Im Fokus stehen immer die vertrauensvolle Verbindung sowie die Gymnastizierung der Pferde“, erklärt die Dressurreiterin. Damit das Event einem internationalen Publikum zugänglich ist, wird eine Simultanübersetzung ins Englische angeboten.

Nach dem Erfolg des ersten Lehrgangs 2024 kehrt Marcus Ehning 2025 mit einem weiteren Intensivtraining nach Aachen zurück. Der dreifache Gewinner des Rolex Grand Prix wird erneut motivierten Reitern aus aller Welt seine Expertise im Springreiten vermitteln.

„Mir hat der Lehrgang im vergangenen Jahr viel Spaß gemacht, weil motivierte Reiter aus vielen verschiedenen Ländern und tolle Pferde dabei waren“, begründet der erfolgreiche Springreiter seine Entscheidung für eine Wiederholung in der zweiten Jahreshälfte. „Aachen hat einfach eine besondere Bedeutung für mich und meine Familie, deshalb nehme ich mir die Zeit, um die wichtige Arbeit des CHIO Aachen CAMPUS zu unterstützen. Ich freue mich auf den nächsten Lehrgang in der Soers, auf interessierte Teilnehmer und drei spannende Tage.“

Auch Benjamin Werndl wird in der Soers einen dreitägigen Lehrgang abhalten. Als Nationenpreissieger verbindet ihn eine besondere Beziehung zum CHIO Aachen.„Wenn man in diesem Stadion steht, dann kribbelt es. Das ist eine ganz spezielle Energie, die man dort spürt“, sagt der erfolgreiche Dressurreiter und Trainer. Im Juli kommt Werndl zurück in die Soers, um einen dreitägigen Exklusiv-Lehrgang zu geben. „Ich habe von meinen Pferden schon viel lernen dürfen, und dieses Wissen zu teilen, macht mir Spaß. Sowohl wir in Aubenhausen als auch der CHIO Aachen CAMPUS haben einen sehr ganzheitlichen Ansatz und das Wohlbefinden der Pferde steht für uns alle an erster Stelle.“

Premiere: Vielseitigkeitslehrgang mit Chris Bartle

Erstmals bietet der CHIO Aachen CAMPUS 2025 ein Training für Vielseitigkeitsreiter an – unter der Leitung von Chris Bartle, dem Erfolgstrainer der britischen Vielseitigkeitsmannschaft. Das „International Training Camp“ umfasst Geländetraining, Theorieseminare, Fitness-Sessions und Übungen am Reitsportsimulator. „Aachen ist ein großartiger Austragungsort. Es wird toll sein, die Vielseitigkeit zum ersten Mal als Teil des CHIO Aachen CAMPUS zu haben. Wir wollen den Standard des Sports erweitern und neue Anreize für Reiter und Pferde schaffen“, sagt Bartle. Er legt besonderen Wert auf die Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter. „Zu einer effektiven Partnerschaft gehören geteilte Verantwortung sowie klare Kommunikation“, sagt der Mann, der 16 Jahre lang Trainer der deutschen Vielseitigkeitsmannschaft war.

Mehr Angebote für Para-Dressurreiter

Der CHIO Aachen CAMPUS stärkt 2025 sein Angebot für Para-Dressurreiter. So wird das Format „CAMPUS on Tour“ ausgebaut. Erstmalig wird dabei Bundestrainerin, Silke Fütterer-Sommer, Trainings in verschiedenen Vereinen anbieten.

Zudem wird beim CHIO Aachen CAMPUS Dressurturnier das Angebot für die Para-Dressurreiter erweitert. „Bei der zweiten Auflage werden wir eine dritte Para-Prüfung integrieren, damit sich alle Reiter an mindestens zwei Tagen zeigen können. Unser Turnier wird dann als Sichtung für die Para-Dressur Europameisterschaft gewertet“, erläutert Birgit Rosenberg, Vorstandsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins.

Live-Training mit Lisa und Matthes Röckener

Lisa und Matthes Röckener werden 2025 mit einem moderierten Live-Training zum Thema Freiarbeit und Show nach Aachen zurückkehren. Themen wie Körpersprache, Roundpen-Arbeit, Halsringreiten und Showelemente stehen auf dem Programm. Die Veranstaltung gibt spannende Einblicke in ihre besondere Trainingsphilosophie.

Alle Termine des CHIO Aachen CAMPUS im Jahr 2025 sind hier zu finden.