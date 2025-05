CHIO Aachen: Summer in the city

Das Konzert „Pferd & Sinfonie“ unter dem Motto „Summer in the city“ bietet eine spektakuläre Show zum Auftakt des CHIO Aachen 2025. Mit dabei: Lisa und Matthes Röckener, die Königliche Reitschule Córdoba Ecuestre und natürlich das Sinfonieorchester Aachen.

In diesem Jahr werden die Zuschauer in ihre schönsten Urlaubsträume entführt: Unter dem Motto „Summer in the city“ erwarten sie spanische Rhythmen und sommerliche Musik, natürlich immer im einzigartigen Zusammenspiel des Sinfonieorchesters Aachen mit den wunderbaren Darbietungen von Pferd und Mensch. Eines der Highlights ist der Auftritt der Königlichen Reitschule Córdoba Ecuestre aus dem diesjährigen Partnerland des CHIO Aachen. „Wir durften uns schon vor Ort in Spanien davon überzeugen, wie beeindruckend die Schaubilder und Showelemente von Córdoba Ecuestre sind. Das wird ein einmaliges Erlebnis für unsere Besucher“, ist Birgit Rosenberg, Vorstandsmitglied des Aachen-Laurensberger Rennvereins, sicher. Lisa und Matthes Röckener, Laury Tisseur aus Frankreich und das Showteam von Britta Rasche-Merkt sind ebenfalls in der Show zu bewundern.

Am 27. und 28. Juni ist es so weit, dann erklingt jeweils um 20:30 Uhr der erste Ton im Dressurstadion – unter dem Dirigat von Christopher Ward, dem Generalmusikdirektor der Stadt Aachen. Er gewährt bereits einen kleinen Einblick in die musikalische Gestaltung der beiden Abende: „Wir freuen uns auf klassische spanische Stücke, zum Beispiel von Georges Bizet und Zequinha de Abreu. Aber auch moderne und sommerliche Stücke wie unseren Titelsong ‚Summer in the city‘ wird das Sinfonieorchester Aachen interpretieren.“

Mehr Informationen und Tickets für das Konzert „Pferd & Sinfonie“ gibt es auf der Website: www.chioaachen.de , an der Hotline: 0241/9171-111 und in der Geschäftsstelle auf dem Turniergelände.

Bild: CHIO Aachen/Andreas Steindl