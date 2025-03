Christian Kukuk ist Papa und gewinnt den Großen Preis in Wellington

Vater werden und am selben Tag einen bedeutenden Großen Preis gewinnen? Stoff für eine Hollywood-Story? Bei Christian Kukuk wurde es am Samstag Realität.

Wellington/USA – Die schönsten Geschichten kann sich oft kein Hollywood-Film ausmalen. Sie passieren einfach von selbst. So geschehen in Wellington/Florida an diesem Wochenende. Samstagmorgen brachte Veronica Tracy, Lebenspartnerin von Olympiasieger Christian Kukuk, die gemeinsame Tochter gesund und munter zur Welt. Und am Abend? Nun, da stand der Große Preis von Wellington an für Kukuk, der Höhepunkt von drei Monaten Turniergeschehen beim WEF.

Mit Glücksgefühl in den Parcours

Dass Christian Kukuk voller Glücksgefühl, Emotionen und Endorphinen in den Parcours ritt, war klar. Dass in einer solchen Situation auch eine Nullrunde gelingt, ist jedoch eine Herausforderung. Kurz und gut: Es klappte! Sein Olympiasieger Checker trug Christian Kukuk wie auf Flügeln über die herausfordernden Sprünge. Kukuk und sein Comme il faut-Nachkomme zogen mit sieben anderen Paaren ins Stechen ein – und zeigten dort, was sie können.

Wie im vergangenen Jahr gewannen die beiden den mit 750.000 Dollar dotierten Großen Preis. 39,20 Sekunden benötigten sie für das Stechen. Knapp war es damit allemal, denn Laura Kraut, Routinier aus den USA, und Bisquetta ritten in 39,49 Sekunden über die Ziellinie. Platz drei ging an die für Israel startende US-Amerikanerin Ashlee Bond mit Donatello, einem Sohn des Diarado.

Pech für die anderen Deutschen

Nicht im Stechen dabei waren die weiteren Deutschen: Rene Dittmer und Corsica sowie Sophie Hinners mit Iron Dames Combella kamen auf jeweils acht Punkte, André Thieme mit Paule S nach einer Verweigerung am Schlusssprung auf 14 und Richard Vogel mit Event de L’Heribus auf 16 Punkte.

„Ich freue mich natürlich über diesen Sieg. Die Geburt meiner Tochter heute morgen war jedoch definitiv noch großartiger. Das zwei so großartige Dinge an einem Tag passieren können, das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Das ist schon alles sehr besonders. Ich werde diesen Tag nie vergessen“, erklärte Christian Kukuk voller Emotionen nach seinem Sieg.

Wir gratulieren Veronica und Christian aufs Allerherzlichste zum Nachwuchs – und zum Sieg in Wellington natürlich auch!