Christoph Wahler galoppiert im Gelände von Badminton auf Platz 6

Christoph Wahler legte heute mit D´Accord eine Wahnsinnsaufholjagd hin und liegt nach dem Gelände auf Rang 6. Oliver Townend führt weiterhin.

Was für eine Aufholjagd! Vielseitigkeitsreiter Christoph Wahler ritt im Gelände von Badminton von Rang 25 auf Rang 6. Es trat also tatsächlich ein, was schon manche Experten vermutet hatten. Im Gelände wird das Feld noch einmal komplett durcheinandergewirbelt!

Christoph Wahler präsentierte seinen 13 Jahre alten Diarado-Sohn D´Accord FRH frisch und bestens aufgelegt. Die beiden griffen die Hindernisse geradezu an und waren schnell unterwegs. Schließlich kamen sie innerhalb der erlaubten Zeit fehlerfrei ins Ziel. Eine herausragende Leistung, die insgesamt nur sechs Paaren im gesamten rund 80 Paare zählenden Starterfeld gelang.

Christoph Wahler hat mit seinen 32,2 Minuspunkten aus der Dressur sogar beste Aussichten auf die Top 5 in Badminton in diesem Jahr. Die Führung haben nach wie vor Oliver Townend und die Schimmelstute Cooley Rosalent inne. Die beiden leisteten sich 1,2 Strafpunkte für Zeitüberschreitung im Gelände, was aber bei ihrem Dressurergebnis von 21,1 Minuspunkten kaum ins Gewicht fällt.

Sechsfache Aufholjagd

Hinter Oliver Townend liegt nun Teamkollegin Rosalind Canter mit Lordships Graffalo, die von Platz vier auf Platz zwei galoppierten (25,3 Minuspunkte aus der Dressur). Dahinter folgen die weiteren Paare, die alle innerhalb der erlaubten Zeit blieben und sich damit weit nach vorne arbeiteten: Die Britin Gemma Stevens und Chilli Knight von 10 auf 3 (29,5), der Ire Austin O´Connor mit Colorado Blue von 20 auf 4 (30,8) sowie der Brite Harr Meade mit Superstition von 23 auf 5 (31,8) und dann eben Christoph Wahler.

Jerome Robine auf Platz 22

Jerome Robine liegt als zweitbester Deutscher mit seinem Wallach Black Ice auf dem 22. Platz. Er war im Gelände nicht ganz so schnell unterwegs und musste 14,4 Strafpunkte für die Zeit hinnehmen. Dennoch verbesserte er sich deutlich von seinem 44. Platz nach der Dressur. Bei der Badminton-Premiere ist das aller Ehren wert. „Benny, du bist mein Held“, schrieb er nach seinem Ritt auf Instagram als Lob für seinen Kämpfer unter dem Sattel. „Wir haben es geschafft!“

Bei Nicolai Aldinger und Timmo lief es dagegen nicht so gut bei ihrem ersten Badminton-Geländeritt. Die beiden mussten eine Verweigerung und Zeitstrafpunkte hinnehmen und liegen nun auf Platz 55. Arne Bergendahl und Luthien NRW schieden am Wasser aus, als Bergendahl von seiner Stute stürzte. Die beiden blieben zum Glück unverletzt.

Alle Ergebnisse nach dem Gelände gibt es hier.