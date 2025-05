Daniel Deußer siegt mit Otello de Guldenboom in Shanghai

Für Daniel Deußer verlief der Samstag bei der Global Champions Tour in Shanghai überaus erfolgreich. Mit Otello de Guldenboom gewann er das Hauptspringen.

Erfolg für Daniel Deußer im Hauptspringen am Samstag im Rahmen der Global Champions Tour und League in Shanghai. Der in Belgien ansässige Deutsche setzte sich in einem 17 Paare zählenden Stechen über 1,50 Meter durch. Wer hier nicht fehlerfrei und richtig schnell unterwegs war, hatte schon verloren. Auch im Stechen gab es nämlich neun fehlerfreie Ritte, womit man nur über die Zeit siegen konnte. Und die war bei Daniel Deußer verdammt schnell, genauer 39,98 Sekunden. Dies gelang ihm als erster Reiter im Stechen – und so bissen sich die anderen an ihm die Zähne aus. Am Ende war Deußer der Einzige, der unter der magischen 40 Sekunden Marke blieb und sich tatsächlich deutlich von seinen Mitstreitern absetzte.

Platz zwei ging nach Belgien an Gilles Thomas und die Zangersheider Stute Elfra van Beek Z in 40,65 Sekunden. Dritte wurden Simon Delestre aus Frankreich und der erst neunjährige Golden Boy. Zweitbestes deutsches Paar waren Maximilian Weishaupt und der ebenfalls erst neunjährige Kokomo auf dem vierten Platz.

„Otello ist sehr gut in Form, er hat gestern schon eine Einzelkonkurrenz der League gewonnen… heute hatte ich nicht die beste Startposition, denn als Erster in die Prüfung und dann als Erster ins Stechen zu gehen, ist richtig schwierig bei 17 Paaren. Ich habe versucht, ein gewisses Risiko einzugehen, um ein wenig Druck auf die anderen zu machen, und es hat gereicht!“

Im zweiten Springen des Tages über 1,45 Meter wurde Janne Friederike Meyer-Zimmermann Zweite hinter dem Niederländer Jur Vrieling und Helwell du Chabus.

Alle Ergebnisse aus Shanghai gibt es hier.