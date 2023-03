Das Auktionslot der Frühjahrs-Auktion wartet auf Sie!

Vom 31. März bis 1. April findet im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta die 99. Frühjahrs Elite-Auktion mit der 12. Oldenburger Sattelkörung statt. Bereits am Freitag konnte sich bei der Online-Präsentation ein Überblick über die Auktionskollektion verschafft werden. Verpassen Sie dennoch nicht die Chance, nächsten Donnerstag, 30. März um 18.00 Uhr, sich persönlich beim Live-Training im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta einen Eindruck von Ihrem Favoriten zu machen.

Das Auktionslot der 99. Frühjahrs Elite-Auktion lässt keine Wünsche offen. Ob Sie auf der Suche nach einem talentierten Youngster sind oder mit dem retournierten Lehrmeister direkt in die Turniersaison starten möchten, von Spring-Amateur bis Dressur-Profireiter ist für jeden Geschmack etwas dabei, wie beispielsweise:

Bedeutende Modellathletin mit großartigem Bewegungsablauf ausgestattet:

Sangaree v. San Amour I – Fürst Romancier – Wild Dancer. Mutter Festina Lente’s Schwester Florentina ist siegreich in Intermediaire I unter Kate Warner, GBR. Aus dem Stamm: Die gekörten Areion’s FHM v. Fürst Wilhelm und Solid Amour v. San Amour I.

1.30 m -erfolgreiche, großrahmige Stute mit viel Vermögen:

Dalarna v. Diamant de Landor – Quality – Landor S. Dalarna ist Schwester des gekörten Condor sowie Lordas/1.40 m mit Egor Shchibrik, RUS. Aus dem Stamm: Die gekörten Hengste Herakles, Continent und Lissabon.

Sie hatten keine Gelegenheit die Online-Präsentation Live mitzuverfolgen? Auf dem Youtube-Kanal des Oldenburger Pferdezuchtverbandes ist die Präsentation der Dressur- und Springpferde auch im Nachhinein anzuschauen.

Schauen Sie sich hier die Reitpferde Online Präsentation der 99. Frühjahrs Elite-Auktion an:

Auch die Köraspiranten der 12. Oldenburger Sattelkörung zeigen Talent für den Sport und Zuchteinsatz. Einige der vorgestellten Hengste stehen ebenfalls im Rahmen der 99. Frühjahrs Elite-Auktion zum Verkauf, wie beispielsweise:

Bruder eines gekörten Hengstes:

Lord Extra v. Lord Europe – Donnerschwee – Royal Diamond. Vater Lord Europe stellte in 2022 mit seinem ersten Körjahrgang bereits vier gekörte Hengste. Zweiter Vater Donnerschwee/Kristy Oatley, AUS, war erfolgreich bis Grand Prix-Special und ist Vater zu den gekörten Hengsten Don Rubin und D.Day.

Haben Sie sich bereits in einen der Auktioniken verguckt? Dann haben Sie noch bis zum 31. März die Gelegenheit, die Reitpferde beim Training zu begutachten und ein Probereiten mit unserem Vermarktungsteam zu vereinbaren. Die zum Verkauf stehenden Hengste können am Auktionstag, 1. April, von 12.00 bis 13.30 Uhr ausprobiert werden. Die Auktion findet am 1. April um 15.00 Uhr im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta statt. Neben Bieten vor Ort können Sie ebenfalls online oder telefonisch auf Ihren Favoriten bieten.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleitung:

Roland Metz: +49(0)171 4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]