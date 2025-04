Der Hengst Laudabilis lebt nicht mehr

Der Hengst Laudabilis ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Ein Pferd, das für die Hengststation Mathieu Beckmann eine ganz besondere Bedeutung hatte und auch weiterhin haben wird.

2002 wechselte der 172 cm große Braune von der Hannoveraner Körung in den Besitz von Mathieu sowie AT Schurf und somit in die Aabauerschaft nach Wettringen. Er war der Deckhengst erster Stunde und erfreute sich großer Beliebtheit. Der Lauries Crusador x Warkant Sohn aus der Zucht von Georg Hardekopf-Hartmann bestückte mit seiner Nachzucht reihenweise die Kör- und Auktionsplätze sowie die Turnierplätze. Auch heute sind seine Nachkommen noch bis Dressurprüfung S erfolgreich unterwegs.

Laudabilis hat seinen würdigen Abschied bekommen, wurde eingeäschert und darf auch weiterhin auf dem Hof Beckmann bleiben. Ruhe in Frieden.

Bild: Recki Media