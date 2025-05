Deutsche Para-Dressurreiter gewinnen Nationenpreis in Mannheim

Das Team der deutschen Para-Dressurreiter konnte in Mannheim sowohl den Sieg im Nationenpreis als auch zahlreiche weitere Siege feiern.

Nicht nur die Springreiter, sondern auch die Para-Dressurreiter sicherten sich beim Maimarktturnier in Mannheim ihren Nationenpreis. Zum neunten Mal bei elf Austragungen konnte die deutsche Equipe der Para-Equestrians am Montag beim 61. Mannheimer Maimarkt-Turnier den Nationenpreis gewinnen.

Heidemarie Dresing, Noah Kuhlmann, Regine Mispelkamp und Melanie Wienand erreichten ein Gesamtergebnis von 431,249 Prozent. Damit lagen sie deutlich vor dem Überraschungszweiten Singapur (411,665) und Dänemark (406,764) als Dritten.

Am Dienstag durften die Para-Dressurreiter noch einmal vor großer Kulisse auftreten. In der Kür gab es dabei erneut mehrfach die deutsche Nationalhymne zu hören, auch sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer. Heidemarie Dresing gewann auf Horse24 Dooloop mit 78,578 Prozent vor Teamkollegin Gianna Regenbrecht mit Tomorrowland (76,655) in Grade II. Nachwuchstalent Noah Kuhlmann sicherte sich mit Staatslegende den Sieg in Grade IV (77,317 Prozent). Und Regine Mispelkamp ließ wie gewohnt in Grade V nichts anbrennen und gewann mit Pramwaldhof´s Balaya (74,333 Prozent) souverän. Auch an den vorhergehenden Tagen hatte es zahlreiche Siege und Top-Platzierungen für die deutschen Para-Dressurreiter gegeben. Einmal mehr konnte sich der Para-Sport damit auf großer Bühne hervorragend präsentieren.

Alle Ergebnisse aus Mannheim gibt es hier.