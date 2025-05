Deutschlands Springreiter auch in Peelbergen auf Platz vier im Nationenpreis

Wie in Rom wurde es auch in Peelbergen im Nationenpreis Platz vier für Deutschland. Über den Sieg freuten sich die Lokalmatadoren.

So richtig wollte es nicht klappen mit dem Podium bei den Nationenpreisen an diesem Wochenende für Deutschlands Springreiter. Nachdem Otto Beckers Team in Rom nur den vierten Platz erreichte, erging es dem Team von Alois Pollmann-Schweckhorst beim EEF-Nationenpreis in Peelbergen in den Niederlanden nicht besser. Auch hier musste sich die Mannschaft mit dem vierten Platz zufriedengeben. Der Sieg ging an die Gastgeber aus den Niederlanden, die entsprechend jubelten.

Bas Moerings auf der zehnjährigen KWPN-Stute Kivinia, Sanne Thijssen auf der zwölfjährigen Chacco-Blue-Tochter Cupcake Z, Gert Jan Bruggink auf dem elfjährigen belgischen Vigo d´Arsouilles-Sohn Vigalio Sho Z und Mel Thijssen auf der ebenfalls elfjährigen Tyson-Tochter Juice kamen mit acht Fehlerpunkten abzüglich der Streichergebnisse aus den beiden Runden. Damit verwiesen sie Belgien mit zwölf Punkten auf den zweiten Platz. Rang drei ging an das britische Team mit 16 Punkten.

20 Punkte für Deutschland

20 Punkte hieß es für Deutschland, genau wie im Nationenpreis in Rom. Marcus Ehning war mit der zwölfjährigen Hickstead-Tochter Flower Girl Startreiter und kam am Ende mit zweimal vier Punkten nach Hause. Ihm folgten Patrick Stühlmeyer auf dem elfjährigen Chacco-Blue-Sohn HH Chaccothargo, die acht Punkte in der ersten und 13 Punkten mit nach Hause brachten. Dritter im Bunde war Harm Lahde mit Oak Grove’s dem Comme il Faut-Sohn Commander Bond. Die beiden hatten großes Pech in Runde eins, denn ein Missverständnis sorgte für einen Sturz. In Runde zwei dagegen wirkten sie wie ausgewechselt und kamen mit einer souveränen Nullrunde ins Ziel. Schlussreiter Stefan Engbers gelang auf dem Balou du Rouet-Sohn Baju NRW im ersten Umlauf eine Nullrunde. Im zweiten Umlauf kam ein leichter Abwurf hinzu.

