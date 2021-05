Deutschlands U25 Springpokal: Die Teilnehmer der Qualifikation in Warendorf

Der Preis der Besten in Warendorf vom 14. bis 16. Mai bietet für die Kandidaten des U25 Springpokal zum dritten Mal die Gelegenheit, sich für das Finale in Aachen zu qualifizieren. Wer in Warendorf starten darf, wurde nun bekanntgegeben.

Die Reiter in Warendorf sind:

Hannes Ahlmann (der zwar das Hauptspringen in Hagen gewonnen hat, aber dennoch nicht genügend Punkte bekam, um unter den besten fünf zu landen, s. u.),

Sönke Aldinger,

Finja Bormann (die Titelverteidigerin),

Teike Carstensen,

Annika Ebert,

Celine Frieß,

Isabelle Gerfer,

Sven Gero Hünicke,

Mylen Kruse,

Marie Ligges,

Jesse Luther,

Franziska Mühlpforte,

Franziska Müller,

Marc Nüßing,

Amelie Ottens,

Tom Sanders,

Philipp Schulze Topphoff,

Lara Weber.

Hannes Ahlmann ist das beste Beispiel, dass es bei den Qualifikationen nicht genügt, einmal richtig gut zu sein. Belohnt wird Beständigkeit, denn insgesamt gehen die Teilnehmer in drei Prüfungen an den Start, zwei auf S**-Niveau und der dritten, einem S***-Springen mit Stechen. Die erste Prüfung am Freitagnachmittag ist die Einlaufprüfung. In den anderen beiden erhalten die Reiter Punkte für ihre Platzierungen. Der Sieger erhält die meisten Punkte. Die Prüfung am Samstag zählt einfach, das S***-Springen am Sonntag zählt eineinhalbfach. Die fünf Punktbesten der Gesamtwertung qualifizieren sich für das Finale beim CHIO Aachen.

Nach Warendorf wird es nur noch eine einzige Gelegenheit geben, sich den Startplatz für das Finale in Deutschlands U25 Springpokal zu sichern: im Rahmen der Deutschen Meisterschaften vom 3. bis 6. Juni in Balve statt.

Das Finale findet vom 10. bis 19. September in der Aachener Soers statt.