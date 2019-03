Die Championate 2019

2019 ist Europameisterschaftsjahr. Aber nicht nur. Etliche Welt- und Europameisterschaften sowie Deutsche Meisterschaften in insgesamt acht Disziplinen werden dieses Jahr ausgetragen.

Eine Übersicht der Championate und Bundesveranstaltungen:

Europameisterschaften

Dressur, Para-Dressur und Springen in Rotterdam, 19. bis 25. August

Vielseitigkeit in Luhmühlen, 28. August bis 1. September

Ländliche Vielseitigkeitsreiter in Westerstede, 1. bis 4. August

Vierspänner in Donaueschingen, 15. bis 18. August

Voltigieren Senioren (WM Junioren) in Ermelo (NED), 24. bis 28. Juli

Distanzreiten in Euston Park (GBR), 15. bis 18. August

Weltcup-Finals

Springen/Dressur in Göteborg (SWE), 3. bis 7. April

Voltigieren in Saumur, 18. bis 21. April

Deutsche Meisterschaften

Springen/Dressur in Balve, 13. bis 16. Juni

Vielseitigkeit in Luhmühlen, 13. bis 16. Juni

Para-Dressur in München, 31. Mai bis 2. Juni

Voltigieren Senioren in Alsfeld, 8. bis 11. Juli

Zweispänner in Zeiskam, 6. bis 10. Juni

Vierspänner in Riesenbeck, 20. bis 23. Juni

Ponyfahrer und Para-Fahrer in Bad Segeberg, 28. bis 30 Juni

Einspänner in Viernheim, 22. bis 25. August

Deutsche Amateurmeisterschaften Springen/Dressur in Riesenbeck, 19. bis 22. September

Deutsche Amateurmeisterschaften Vielseitigkeit in Langenhagen, 13. bis 15. September

Championate der Berufsreiter

Springen in Bad Oeynhausen, 11. bis 14. April

Dressur in Unna-Massen, 7. bis 12. Mai

Vielseitigkeit in Marbach, 9. bis 12. Mai

Weltmeisterschaften

Junge Dressurpferde in Ermelo (NED), 1. bis 4. August

Ponyfahrer in Kisber (HUN), 25. bis 29. August

Junge Fahrpferde in Mezöhegyes (HUN), 5. bis 8. September

Zweispänner in Drebkau, 12. bis 15. September

Junge Springpferde in Lanakem (BEL), 13, bis 16. September

Distanzreiter Junioren/Junge Reiter und Nachwuchs-Distanzpferde in San Rossore (ITA), 17. bis 22. September

Junge Vielseitigkeitspferde in Le Lion d’Angers (FRA), 17. bis 20. Oktober

Nachwuchs

EM Springen Junioren/Junge Reiter/Children in Zuidwolde (NED), 8. bis 14. Juli

EM Dressur U25-Reiter/Junioren/Junge Reiter/Children in San Giovanni (ITA), 24. bis 28. Juli

EM Vielseitigkeit Junioren und Junge Reiter in Maarsbergen (NED), 10. bis 14. Juli

EM Pony Springen/Dressur/Vielseitigkeit in Stzregom (POL), 14. bis 18. August

DJM Vielseitigkeit in Kreuth, 19. bis 23. Juni

DJM Fahren und Bundesnachwuchschampionat Fahren in München, 11. bis 14. Juli

DJM Springen/Dressur und Voltigieren in Zeiskam, 13. bis 15. September

DJM Vielseitigkeit (Pony) in Ströhen, 20. bis 22. September



HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter in Braunschweig, 21. bis 24. März

Bundesvierkampf/Bundesnachwuchsvierkampf in Münchehofe, 26. bis 28. April

Preis der Besten in Warendorf, 24. bis 26. Mai

Goldene Schärpe Pferde in Überherrn, 28. Juni bis 30. Juni

Goldene Schärpe Ponys in Beedenbostel, 5. bis 7. Juli

Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit in Warendorf, 26. bis 28. Juli

Bundeswettkampf Vielseitigkeit in Hambach, 15. bis 18. August

Bundesnachwuchschampionat Dressur (Ponys) in Verden, 15. bis 17. November

Bundesweites Championat des Freizeitpferdes/-ponys in Verden, 1. Mai