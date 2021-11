Die Youngsters-Auktion: die größten Talente für die Zukunft

Am Dienstag, den 23. November, geht die 4. Ausgabe der Youngsters-Auktion zu Ende. Eine hochinteressante Gruppe vielversprechender 3-jähriger Springpferde wird online versteigert, nachdem am Dienstag, dem 23. November, ab 15.00 Uhr eine Live-Präsentation mit Publikumszulassung stattfindet.

Die atemberaubend talentierte Thunder van de Zuuthoeve-Tochter Tesla Z, die unglaubliche Wildcard Nou En, die auffällige Stute Condita, die wunderschöne Chacoon Blue-Tochter Nevera Z, Chaplins ¾-Schwester Nacaltha WS – sie sind nur einige Beispiele der außergewöhnlichen Kollektion.

Live-Präsentation mit Publikum erlaubt

Aufgrund der neuen Covid-Maßnahmen in den Niederlanden findet die eigentliche Auktion online statt und endet am Dienstag, den 23. November um 20.00 Uhr. Die Live-Präsentation findet im Gestüt Waaij in Eemnes, Niederlande, statt, und die Öffentlichkeit ist zugelassen. Der Eintritt ist frei und beinhaltet Getränke und Häppchen für alle Gäste. Die Präsentation beginnt um 15.00 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr. Danach besteht die Möglichkeit, die Pferde in den Ställen zu besichtigen und sich vom Veterinärteam über die tierärztlichen Befunde aller Auktionspferde beraten zu lassen.

Atemberaubende Talente Nou En & Tesla Z

Eines der absoluten Highlights der Kollektion ist der erst kürzlich hinzugekommene Wildcard-Pferd Nou En (Ibolensky x Numero Uno) – der 3,5-jährige Wallach ist das einzige Pferd, das unter dem Sattel vorgestellt wird und zeigt unglaubliches Talent. „Wenn man Nou En sieht, würde man sagen, dass er ein 5- oder sogar 6-Jähriger ist; er hat eine fantastische Balance, Rittigkeit und Denkweise. Sein Springtalent spricht für sich selbst“, sagt Peter van der Waaij im Namen von The Youngsters Auction.

Ein weiteres Supertalent ist Tesla Z – eine Tochter von Thunder van de Zuuthoeve aus der Vollschwester von Janika Sprungers CSI5* Grand Prix-Springpferd Aris CMS. „Diese Stute hat alle Zutaten; sie ist leicht, ausgeglichen, ein echter Athlet und wurde aus einem Mutterstamm gezogen, der ein Talent nach dem anderen hervorbringt.“

¾-Schwester von Chaplin & weitere brillante Gene

Martin Fuchs und Chaplin fügten kürzlich den World Cup von Lyon zu ihrer beeindruckenden Bilanz hinzu und The Youngsters Auction bietet seine ¾-Schwester an: Nacaltha WS – eine Tochter von Verdi aus der Halbschwester von Chaplin. „Nacaltha WS ist eine typische Verdi-Tochter; nicht das auffälligste Springpferd, aber sehr effektiv. Wir sind gespannt, wie sie sich unter dem Sattel entwickelt“, sagt Jasper van der Waaij, einer der Organisatoren der Youngsters-Auktion. Weitere bemerkenswerte Auktionspferde sind Nevera Z – eine Tochter von Chacoon Blue und Halbschwester zu mehreren internationalen Springpferden, Andiamo’s Asca Z – gezüchtet aus der Schwester der CSI5* GP-Sieger Sea Coast Pebbles Z und Aristo Z, Neusje WS – nicht die Hübscheste, aber ein ernstzunehmendes Zukunftstalent, Santa Fee – eine hübsche Tochter von Matisse de Mariposa aus dem Mutterstamm von Harrie Smolders‚ Dolinn, Jiminez Z – ein auffallendes Talent mit allen Möglichkeiten.

Referenzen machen die Youngsters-Auktion berühmt

Nach drei erfolgreichen Ausgaben in den Jahren 2018, 2019 und 2020 sprechen die Referenzen von The Youngsters Auction für sich und sind weiterhin eine gute Werbung für die Auktion. Der Topseller 2018, Je T’Aime Z, zeigt großes Potenzial auf 1,50m-Niveau, geritten von Giampiero Garofalo aus Italien. „Je T’Aime Z ist ein zukünftiges Grand-Prix-Pferd und entspricht genau der Beschreibung der Auktion“, sagt Besitzer Karel Cox. Bei den diesjährigen FEI-Weltmeisterschaften für junge Pferde traten drei Kandidaten an und Lamira schaffte es unter Maartje Verberckmoes bis ins Finale. Der 7-jährige Calvin Z hat sein Debüt in der 1,45m Longines Ranking Klasse unter dem Sattel von Linda Heed erfolgreich absolviert.

Cian O’Connor & Christoph Zimmermann über die Referenzen der Youngsters-Auktion

Der 5-jährige Leicester wurde mit Ada Braaten norwegischer Meister und steht nun im Stall von Cian O’Connor. „Leicester ist eines der aufregendsten jungen Pferde, die ich seit vielen Jahren gesehen habe! Er erfüllt buchstäblich alle Kriterien“, sagt Olympiamedaillengewinner Cian O’Connor. In der Ausgabe 2020 haben Christoph Zimmermann und Janne Friederike Meyer-Zimmermann erfolgreich die beliebtesten Pferde der Auktion erworben: Jikke-Cara in Partnerschaft mit Kent Farrington und Magnolia WS.

„Ich würde diese Pferde jeden Tag wieder kaufen, keine Frage! Jikke-Cara ist ein sehr modernes Sportpferd, wirklich das Pferd, das man heutzutage sucht. Magnolia ist eine Stute, an die wir wirklich glauben. Sie springt sehr gut von hinten, immer mit dem Körper nach oben und zeigt viel Kraft vom Boden aus“, erzählt Christophe Zimmermann über seine Ankäufe.

