DM Balve: Katrin Eckermann ist Deutsche Meisterin der Springreiterinnen

Kathrin Eckermann ist auf dem neunjährigen Hengst Cascadello Boy v. Cascadello neue Deutsche Meisterin der Springreiterinnen. Im Stechen verdrängte sie Tina Deurer auf Platz zwei. Mit einer „Leihgabe“ wurde Angelique Rüsen Dritte.

Katrin Eckermann strahlt. Sie ist Deutsche Meisterin der Springreiterinnen, ihr erster nationaler Titel bei den Senioren. Zwei Reiterinnen kamen im entscheidenden Springen ins Stechen. Die Warendorferin legte gut vor (0/36,18). Ihre einzige Konkurrentin Tina Deuerer auf dem 13-jährigen Canstakko-Sohn Clueso hielt gegen, ging volles Risiko. Im Stechen fiel bei Clueso am letzten Hindernis, einem Steilsprung, die Stange, aber auch die Zeit hätte nicht ganz gereicht. Nur diese beiden Reiterinnen waren in den beiden Wertungsspringen mit insgesamt drei Umläufen ohne Abwurf und Zeitfehler geblieben. Die Bronzemedaille ging an Angelique Rüsen auf dem zehnjährigen Holsteiner Calvino v. Castelan II, die mit je einem Zeitfehler in den beiden Runden des Finalspringens das Stechen verpasste.

Fünf Reiterinnen schlossen die Meisterschaft mit vier Fehlern, also insgesamt einem Abwurf in allen Parcours ab, und wurden gemeinsame Vierte: Britt Haselhoff auf der 13-jährigen Catoki-Tochter Katniss, Kathleen Müller auf der ebenfalls 13-jährigen Cornado’s Queen v. Cornado und Mylen Kruse auf dem zwölfjährigen Chaccmo v. Chaccomo. Auch Vielseitigkeitsolympiasiegerin und -weltmeisterin Sandra Auffarth auf dem elfjährigen Quaid-Sohn Quirici verspielte ihre Medaillenchance mit einem Abwurf am letzten Hindernis, einem Steilsprung, im Final-A-Kurs. Titelverteidigerin Finka Borman auf dem 16-jährigen Crazy Son of Lavina verpasste ebenfalls durch einen Abwurf im B-Kurs das Stechen.

Katrin Eckermanns erster Titel

Für Kathrin Eckermann war es der erste Titel nach zwei zweiten und zwei vierten Plätzen in den vergangenen Jahren. „Den Meistertitel wollte ich unbedingt einmal gewinnen“ sagte sie, „das ist etwas ganz Besonderes.“ Im April gewann sie bereits mit Cala Mandia die Global Champions Tour Etappe in Miami (Florida). Eckermann, Tochter eines rheinischen Pferdezüchters, betreibt zusammen mit Christian Glanemann in der Nähe von Warendorf einen Handelsstall.

Zucht und Sport sind auch im Leben der Silbermedaillengewinnerin vereint. Neben einem Reitstall in Bretten bei Karlsruhe betreibt Tina Deuerer mit ihrem Mann auch eine kleine Pferdezucht. „Und ab und an hat man so ein Schätzchen wie Clueso“, strahlte die 43-jährige. „Ich reite ihn in der neunten Saison, habe ihn in Springpferdeprüfungen Klasse A geritten.“

Für die 30j-jährige Angelique Rüsen, Deutsche Meisterin 2018, sah es vor ein paar Tagen noch nicht so aus, als ob sie überhaupt würde starten können, da sie kein passendes Pferd hatte. Ihr Chef Christian Ahlmann half ihr kurzentschlossen aus, stellte ihr Calvino zur Verfügung, mit dem er selbst in Hamburg vor zwei Wochen noch ein Randspringen gewonnen hatte. Drei makellose Runden mit nur zwei Zeitfehlern waren die ansehnliche Ausbeute. Rüsen hat Calvino in den großen Sport gebracht.

Parcourschef Frank Rothenberger war zufrieden mit den 32 Springdamen. Die erste Wertung mit 16 Nullfehlerritten schien zunächst etwas leicht, aber „ich wollte erstmal eine freundlichen Kurs bauen, damit die Reiterinnen mit Selbstvertrauen ins Finale gehen“, sagte er. Das ist gelungen. Gestern war es dann schwer genug. Probleme machte vor allem die Dreifache am Ende des Parcours vom Ausgang weg, aber am Ende zeigten zumindest die Reiterinnen im Spitzenfeld, dass sie reelle Kurse nicht zu scheuen brauchen.

Die Ergebnisse finden Sie hier.