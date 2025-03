#doitride: Bewegt sich im Reitsport genug von innen heraus?

Im gläsernen Studio von #doitride auf der Equitana 2025 haben FN-Präsident Martin Richenhagen, Dressurausbilderin Kerstin Gerhardt und Marketing-Managerin Laura Goetsch darüber gesprochen, ob sich im Reitsport genug von innen heraus bewegt. Denn während Tierschutz und Transparenz in der Gesellschaft immer stärker in den Fokus rücken, stellt sich die Frage, wie sich der Sport weiterentwickeln kann. Eine spannende Diskussion. Ein Thema, das nicht nur auf Social Media gerade hohe Wellen schlägt.

Die Meinungen gehen auseinander: Martin Richenhagen als Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sagt, dass der Reitsport so viel Interesse erfährt, wie nie. Laura Goetsch und Kerstin Gerhardt betonen, dass der Pferdesport sich in der heutigen Zeit stärker und vor allem weiter hinterfragen muss. Einig sind sich alle drei darin, dass der richtige Umgang mit den Pferden – am Boden und im Sattel – entscheidend dafür ist, den Sport zukunftsfähig zu gestalten.

Welche Neuerungen und Initiativen die drei Gesprächspartner sich in naher Zukunft für den Pferdesport wünschen und welche sie auch schon ganz konkret anstoßen, sehen Sie im Talk.

Zum Video:

https://www.youtube.com/watch?v=WIu0uwWk8rM