Dorothee Schneider und Dayman gewinnen Mannheimer Kür

In der Kür gab es nach dem Grand Prix noch einen Sieg für Dorothee Schneider. Dieses Mal setzte sie sich auf Dayman durch.

Nachdem sich im Grand Prix Special der Vier-Sterne-Tour das Kuriosum ergeben hatte, dass Henri Ruoste aus Finnland und Sönke Rothenberger gleichauf befanden und es das bessere Ende für den Finnen gab, blieb die 4*-Kür sicher in deutscher Hand.

Dorothee Schneider präsentierte ihren Dayman aufmerksam und sicher in den meisten Lektionen. In der Galopppirouette und der Piaffe zum Schluss konnten diese beiden noch einmal besonders stark punkten. So kamen sie am Ende auf 76,085 Prozent.

„Ich bin total zufrieden mit Dayman!“, betonte Dorothee Schneider. „Nach dem dritten Platz im Grand Prix mit ihm brachte das nochmal richtig Feierlaune!“

Platz zwei ging an Fie Christine Skarsoe aus Luxemburg mit ihrem beeindruckenden Lusitano-Hengst Imperador dos Cedros. Die beiden erhielten 75,205 Prozent. Platz drei sicherte sich die Schweizerin Carla Aeberhard auf dem ebenfalls Schweizer Wallach Delioh von Buchmatt CH und 71,225 Prozent.

Das komplette Ergebnis aus Mannheim gibt es hier.