78-Prozent Debüt für Weltmeister Jovian und Andreas Helgstrand in Großer Tour

Bei einem nationalen Turnier in Aarhus hat Andreas Helgstrand den Jungpferdeweltmeister Jovian erstmals in der Großen Tour vorgestellt. Die Jury vergab euphorische 78 Prozent, trotz deutlicher Fehler. Auch Zehnen stehen im Protokoll.

Mit 78,64 Prozent haben Andreas Helgstrand und Jovian die Intermediaire II in Aarhus gewonnen. Es war das Debüt von Jovian in einer Prüfung mit Piaffe und Passage. Dabei waren sich die nationalen Richter deutlich uneins, mit welchen Noten das Gesehene beurteilt werden sollte. Mehr als 7,6 Prozent Unterschied – das ist mehr als nur eine Welt, das ist ein Universum. 82,763 gab die Richterin bei H, ihr Kollege bei C kam auf immer noch generöse 75,132 Prozent.

Der Apache-Sohn bestach einmal mehr durch seine Grundgangarten. Zehnen gab es für den starken Trab, bei dem man sich die Nase für die Idealnote 10,0 auch noch etwas deutlicher vor der Senkrechten gewünscht hätte. Für den starken Schritt zückte die Jurorin bei H eine 9,0 für den Jungpferde-Weltmeister 2021.

Die Grundqualität von Jovian steht nicht zur Diskussion, aber in vielen Kriterien, die nun einmal relevant sind in der Großen Tour (und nicht nur da), war noch deutlich Luft nach oben. Längsbiegung in den Seitengängen, generelle Balance als Beispiele. In der eindrucksvollen Passage schlichen sich mehrfach im Hinterbein Unregelmäßigkeiten ein, die erste Pirouette misslang komplett. Durchgängig ging der Hengst mit falschem Knick und recht häufig mit der Nase hinter der Senkrechten.

Die Piaffen legte Helgstrand mit dem jungen Hengst noch klar im Vorwärts an, was zu teilweise schon sehr geschmeidigen Übergängen führte. Doch Jovian kam in den Piaffen deutlich stützend auf die Vorhand. Dabei „kippte der Hals ab“ und der Apache-Sohn fußte zwar gleichmäßig aber ohne mit gesenkter Kruppe im Hinterbein zu tragen. Der versammelte Trab war zweitweise leicht „passagig“.

Jovian 1., Queenspark Wendy 2.

Auch sein zweites Pferd mit Erfahrungen aus dem WM-Finale im Nachwuchsalter debütierte: Die Sezuan-Stute Queenparks Wendy ging fehlerlos und erhielt 76,579 Prozent. Damit landete die energische Braune noch vor Nanna Skodborg Merrald, die sich gute Chancen auf einen Platz in der dänischen Weltmeisterschafts-Equipe ausrechnen kann. Genau in die möchte Helgstrand sicherlich auch. Als einer der Hauptsponsoren der Weltmeisterschaften im dänischen Herning wäre es ein Heimspiel.

Nanna Skodborg Merrald ritt den zehnjährigen Zack-Sohn Blue Hors Zirrus. Das Paar erzielte 75,131 Prozent. Jovian und Queenparks Wendy sind beide erst acht Jahre alt. Mit 73,158 Prozent landete der SChwede Carl Hedin mit Van der Veen v. Vitalis auf Rang vier.

Und noch ein Pferd, das nun in den Grand Prix Sport wachsen soll, ging in Aarhus an den Start: Der Holsteiner Carracciola MT unter dem Dänen Daniel Bachmann Andersen. Der Finalist im Nürnberger Burg-Pokal 2021 kam auf 70,702 Prozent. Das bedeutet Platz sieben.

Die Ergebnisse aus der Intermédiaire II Aarhus/DEN finden Sie hier.