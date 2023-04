Aachen: Grand Prix für die Kür an Marlies van Baalen, Fabienne Müller-Lütkemeier Fünfte mit Valesco

Tag zwei beim CDI4* in der Aachener Soers. Der Grand Prix für die Kür ging heute an die Niederländerin Marlies van Baalen. Fabienne Müller-Lütkemeier sicherte sich mit Valesco Platz fünf. Deutsche Siege gab es für Laura Strobel in der kleinen Tour sowie Mia Allegra Lohe, Greta Louise Wagner und Carolina Miesner in den Nachwuchsprüfungen.

20 Paare bestritten den Grand Prix für die Kür am Freitagnachmittag in Aachen. Mit einem neuen persönlichen Bestergebnis sicherte sich die Niederländerin Marlies van Baalen den Sieg in dieser Prüfung. Vierbeinige Sportpartnerin für diesen Erfolg war der zwölfjährige KWPN-Wallach Habibi DVB. Der Blue Hors Don Schufro-Sohn war eins Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde und schaffte es dort siebenjährig auch ins Finale, damals noch unter Mara de Vries (NED). Mittlerweile ist der Wallach auf Grand Prix-Niveau angekommen. Bei der Weltcup-Etappe in ’s-Hertogenbosch war er beispielsweise Achter und Siebter in Grand Prix und Kür geworden Anfang März. Sein bisheriges internationales Bestergebnis konnte Habibi DVB nun in Aachen noch übertreffen. 74,391 Prozent lautete das Ergebnis für den Wallach aus der Zucht der Familie van Baalen und Marlies van Baalen.

Rang zwei ging an Emma Kanerva aus Finnland und ihren Oldenburger Wallach Mist of Titanium v. Millenium mit 73,956 Prozent. Platz drei sicherte sich Patrik Kittel mit Well Done de la Roche. Die 15-jährige Stute v. Fürstentraum-Walt Disney kehrte mit dieser Prüfung nach fast zwei Jahren Turnierpause in den Sport zurück. Mit Well Done de la Roche hatte der Schwede unter anderem die WM 2018 (Platz vier in der Einzelwertung) sowie die EM 2019 in Rotterdam bestritten, wo das Paar maßgeblichen Anteil an der Bronzemedaille der schwedischen Equipe hatte. 2021 hatte Kittel die Stute verletzungsbedingt kurz vor Beginn der Dressurwettbewerbe bei Olympia in Tokio zurückziehen müssen, danach sah man die Stute nicht mehr auf Turnierplätzen. Bis heute. 73,674 Prozent lautete das Ergebnis für die Schweizer Warmblut-Stute, Platz drei.

Dahinter folgte Lynne Maas (NED) mit Electra und dem persönlichen Bestergebnis von 72,261 Prozent auf Rang vier. Für Fabienne Müller-Lütkemeier und Valesco wurde es mit 71,304 Prozent Rang fünf.

Laura Strobel und Valpariso knapp Zweite in der Inter I

Denkbar knapp war die Entscheidung in der kleinen Tour. Der Sieg in der Inter I ging nach Belgien mit Brecht D Hoore und W-Horseland Inverness. Der zehnjährige Everdale-Sohn kam unter seiner Reiterin auf 73,138 Prozent, auch dies ein persönliches Bestergebnis. Für Laura Strobel und Villeneuve wurde es somit nach dem Sieg am Vortag nun Platz zwei. Mit 73,137 Prozent verfehlte das Paar nur um ein Haar den Sieg. Auch Villeneuve war eine Inter I international noch nicht besser gegangen als heute. Eingerahmt wurde das Paar aus Deutschland von einem weiteren belgischen Paar, nämlich Isabel Cool und Herr Charmeur Coolhorses (72,892 Prozent).

Siege in Nachwuchsprüfungen für Lohe, Wagner und Miesner

Auch der zweibeinige Nachwuchs im Sattel durfte heute wieder ran. Die Siege in allen drei Nachwuchsprüfungen blieben in deutscher Hand. Im U25 Grand Prix waren es die amtierenden Deutschen Meister Alina Schrader und Paola, die die Nase vorn hatten und das ebenfalls mit neuem persönlichen Bestergebnis (72,179 Prozent). Die zweite deutsche Teilnehmerin in dieser Prüfung, Joana Peterka, belegte mit Davidoff ter Kwincke Rang vier (69,957 Prozent).

Bei den Children gab es eine deutsche Doppelspitze mit Greta Louise Wagner und Fürst Deluxe (77,750 Prozent) und Leni-Sophie Gosmann mit Golden Girl (77,375 Prozent) auf den Plätzen eins und zwei. Und bei den Ponys setzte sich wie schon am Donnerstag Mia Allegra Lohe im Sattel von Tovdal’s Golden Future Imperial (75,143 Prozent) gegen Lilly Marie Collin und Cosmo Callidus (75,095 Prozent) durch.

Hier finden Sie alle Ergebnisse vom CDI4* Aachen 2023.