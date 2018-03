Abschied von Olympiadressurpferd Beauvalais

Im stolzen Alter von 31 Jahren verstarb der Hannoveraner Beauvalais, der erst Heike Kemmer und dann Beatriz Ferrer-Salat etliche Erfolge beschert hat.

Heike Kemmer hatte Beauvalais bis Grand Prix ausgebildet. Seine Medaillen hat der Hannoveraner v. Bolero-Grande jedoch vor allem mit der Spanierin Beatriz Ferrer-Salat gesammelt. Für sie war Beauvalais das erste ganz große Erfolgspferd – obwohl sie bereits Olympiaerfahrung hatte, als sie ihn bekam.

Aber mit Beauvalais sammelte Ferrer-Salat Medaillen in Serie. Bei den Weltreiterspielen in Jerez de la Frontera holten sie Bronze mit der Mannschaft und Silber in der Einzelwertung. Ein Jahr später wurde es EM-Bronze in der Einzel- und Silber in der Mannschaftswertung. 2004 stand Ferrer-Salat erstmals auf dem olympischen Treppchen – mit der Silbermedaille um den Hals. 2005 gab es noch einmal Mannschaftsbronze bei den Europameisterschaften in Hagen.

2007 wurde Beauvalais aus dem internationalen Sport verabschiedet. Fortan verbrachte er seine alten Tage auf der Anlage von Beatriz Ferrer-Salat in der Nähe von Barcelona.

Am Ende kämpfte der Wallach mit einer schweren Kolik. Man konnte ihm nicht mehr helfen.

