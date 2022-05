Achleiten: Frederic Wandres und Bluetooth gewinnen Grand Prix, erfolgreiche internationale Premiere von Laura Strobel

Auf Schloss Achleiten in Österreich wird dieses Wochenende wieder international Dressur geritten. Zwei Grand Prix-Prüfungen standen heute auf dem Programm.

Die eine wurde zur Beute von Österreichs Staatsmeister und Olympiareiter Christian Schumach mit seiner 15-jährigen Stute Donna Karacho. 70,413 Prozentpunkte reichten zum Sieg in der Kür-Tour.

Sein Ziel ist die Qualifikation für die WM von 6. bis 14. August 2022 im dänischen Herning. „Wir sind da hochmotiviert und werden alles versuchen uns auch beim Qualifikationsturnier hier in Achleiten im Juni (16. bis 19. Juni) so zu präsentieren, dass wir uns für das Championat in Herning empfehlen können.“

Zweifacher deutscher Erfolg in der Special-Tour

Im Grand Prix der Special-Tour siegte Frederic Wandres auf Bluetooth mit 73,304 Prozent. Der einstige PSI-Auktionskandidat v. Bordeaux, der auch schon bei Bundeschampionaten und Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde für Furore sorgte, dann von Ingrid Klimke bis Grand Prix ausgebildet wurde und nun unter Wandres geht, hat die Saison ja bereits in Wellington höchst erfolgreich eingeläutet. Der eine oder andere mag sich wundern, weshalb der zwölfjährige Wallach noch international starten darf, obwohl er seinerzeit bei der PSI-Auktion in russischen Besitz wechselte. Bekanntlich sind ja seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine alle russischen Reiter und Pferde gesperrt. Doch Bluetooth hat seit dem 7. März 2022 einen neuen Besitzer: Hof Kasselmann. So konnte man die Sperre umgehen. Aber er gehört wohl doch noch Familie Knyaginicheva. Zumindest ging die Gratulation der PSI GmbH auf Facebook dorthin. Die wurde allerdings inzwischen entfernt.

Laura Strobels internationales Grand Prix-Debüt

Einen Riesenerfolg feierte auch Laura Strobel, die ja seit noch nicht allzu langer Zeit als Bereiterin für Turnierausrichterin Sissy Max-Theurer tätig ist. Für sie ist Achleiten das erste internationale Grand Prix-Turnier. Im Sattel des elfjährigen Valparaiso v. Vitalis-Fürst Piccolo, der auch noch nicht erfahrener ist, wurde sie auf Anhieb Zweite mit 70,544 Prozent. Auf Platz drei folgte die US-Amerikanerin Anna Buffini mit FRH Davinia la Douce (69,022).

Erst Anfang des Jahres hatten Strobel und Valparaiso die ersten Turniere zusammen bestritten. Bis dato war der Hengst von Wibke Bruns und Victoria Max-Theurer in der kleinen Tour präsentiert worden. Für ihn und Strobel war es nun die vierte S***-Platzierung. Die anderen drei holten sie in Ankum, wo sie zweimal Dritte in Intermédiaire II und Siebte in ihrem ersten richtigen Grand Prix waren.

Weitere Ergebnisse finden Sie hier.