Adrienne Lyle und Salvino gewinnen Weltcup-Kür in Wellington

In Wellington, Florida, startet dieses Wochenende die Weltcup-Saison der Dressurreiter. Die erste Etappe sicherte sich mit Adrienne Lyle aus den USA und Salvino ein bewährtes Paar – und zwar mit Weile.

Zuletzt waren der 15-jährige Hannoveraner Hengst und Adrienne Lyle auf internationalem Parkett bei der WM in Herning zu sehen gewesen. Hier verbesserte sich das championatserprobte Paar von Rang 18 im Grand Prix, auf Rang neun im Grand Prix Special und schließlich auf Rang sechs in der Grand Prix Kür. Das Kür-Ergebnis von 83,704 Prozent wussten der Sandro Hit-Sohn und seine Reiterin, die bei Olympia in Tokio 2021 Mannschaftssilber gewonnen hatten, heute in Wellington zu übertreffen.

85,015 Prozent war den Richtern die Vorstellung des Paares beim Global Dressage Festival wert. Mehrmals die 9 vergaben die Richter teils für Piaffe, Passage, fliegende Galoppwechsel und auch in den Galopppirouetten. Das Paar klar vorne sahen die Richter alle gleichermaßen.

Hinter Lyle und Salvino folgte mit einigem Abstand die US-Amerikanerin Alice Tarjan mit Serenade MF und 77,95 Prozent, Tarjans Landsfrau Sarah Tubman belegte mit First Apple Rang drei mit 77,77 Prozent. Deutsche Paare waren beim Weltcup in Wellington nicht am Start.

Alle Ergebnisse aus Wellington finden Sie hier.