Allegra Schmitz-Morkramer gewinnt Kür-Gold bei Junioren-EM, Silber an Lana-Pinou Baumgürtel

Sie hatten an ihrem ersten Tag der Junioren-Europameisterschaften noch mit ihrer Form zu kämpfen, in der Kürentscheidung wussten sie aber zu begeistern: Allegra Schmitz-Morkramer und Libertad sind neue Einzel-Europameister der Kür bei den U18-Reitern. Lana-Pinou Baumgürtel gewann im Sattel von Emma Silber.

Letztes Jahr waren sie noch Europameister in der Einzelentscheidung, nun trumpften sie in der Küraufgabe ganz groß auf: Mit einem neuen persönlichen Bestergebnis von 82,665 Prozent sind Allegra Schmitz-Morkramer und ihr elfjähriger Hengst Libertad zum Einzeltitel bei den Junioren-Europameisterschaften Dressur in Kronberg getanzt.

In Harmonie zu Einzelgold

Mit einem Schulterherein auf der Mittellinie startete die Kür-Aufgabe dieses Paares im malerischen Dressurviereck von Kronberg. Weiter geht es in der Trabtour mit halben Volten und geschmeidig gelungenen Traversalen, der starke Trab geling mit viel Schwung, dürfte aber noch mehr Schub nach vorne enthalten. Auch im Galopp reitet Allegra ihren Hannoveraner Londontime-Sohn voll auf Risiko. Der Rappe ist ganz bei seiner Reiterin. Die fliegenden Wechsel sind durchgesprungen. Im Mittelteil der Kür dann die Schwachstelle, der Schritt. Der Viertakt ist hier nicht immer ganz gegeben. Die daran anschließende Galopptour erfolgt dann mit Wechseln auf gebogenen Linien, die allesamt gelingen. In Summe eine Prüfung ohne grobe Patzer mit Schwachstellen in der Schritttour und vor allem: immer gut in der Musik.

Entsprechend überglücklich war Allegra Schmitz-Morkramer mit diesem Tag. „Im Teamtest hatten wir ein paar Unsicherheiten, in der Einzelaufgabe ging Libertad schon super und wir bekamen die Silbermedaille. Jetzt noch Gold in der Kür – mir fehlen die Worte“, war die 17-Jährige überwältigt, die schon 2019 bei den Children mit Doppelgold nach Hause fuhr. „Ich war wirklich nervös, weil ich als letzte Reiterin in die Kür gegangen bin. Ich habe Druck gespürt, einfach weil ich es gut machen wollte. Und dann kam ich raus und hörte die Noten – wow, ich war einfach überwältigt.“ Trainerin Sonja Ellerbrock sagte: „Es hat heute von Anfang bis Ende alles gepasst. Es war eine so tolle harmonische Runde und dass Allegra jetzt zum Schluss noch mal die Nerven behalten hat – es ist grandios.“

Silber für Lana-Pinou Baumgürtel

Mit der Bewertung von 79,165 Prozent sicherte sich Lana-Pinou Baumgürtel somit die Silbermedaille. Vierbeinige Sportpartnerin für diesen Erfolg ist Emma, eine neunjährige Escolar-Laurentianer-Stute. Nach Teamgold und Bronze in der Einzelentscheidung nun also Silber – ein toller Erfolg für Baumgürtel, die in Kronberg ihre ersten Einzelmedaillen überhaupt gewann.

„Ich hatte ein Wahnsinnsgefühl heute. Und Emma ist gerade erst neun. Bevor wir sie gekauft haben, war sie Zuchtstute, aber sie entwickelt sich immer noch weiter. Sie ist ein absolutes Traumpferd.“ Die letzten Stunden vor ihrem Kürstart hat sich Lana-Pinou sehr gezielt vorbereitet. „Ich glaube, ich habe ungefähr 100 Mal meine Kürmusik gehört“, gesteht sie lachend. „Gestern Abend auch schon. Es war das erste Mal, dass wir die Kür auf einem Turnier gezeigt haben, und ich wollte mich so gut wie möglich darauf vorbereiten.“

Für Großbritannien ritt Myles Graham in der Kür mit Nibeley Union Hit zu einem neuen persönlichen Bestergebnis von 77,885 Prozent. Das reichte für die Bronzemedaille für die beiden – auch das die erste Einzelmedaille für den erst 16-jährigen Briten.

Bei Rose Oatley und Sommernacht, die ja tags zuvor Einzelgold holten, schlich sich heute der Fehlerteufel in der Galopptour ein. Es war die Kür-Premiere für das Paar, 77,185 Prozent bedeuteten Platz vier.

Alle Ergebnisse der Kürentscheidung der Junioren-EM in Kronberg 2023 finden Sie hier.

