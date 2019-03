Andreas Helgstrand und Addict de Massa Fünfte bei Intermédiaire II-Premiere

🌟 ADDICT de Massa 🌟My black pearl is on the way to the Grand-Prix 😃😃 Not so bad for a 8 years old 😍Un caractère en or. Du talent pour tout. Du talent partout ! Les exercices du GP se profilent avec aisance… Et en filet simple 👌🏼Presque trop de qualités pour un seul cheval !Merci à S. Massa et Anne-Sophie de La Gatinais de l'avoir mis sur ma route.Merci à mon chéri et à Raphaël Saleh de m'aider au quotidien à en révéler tout l'éclat ✨#Equipe #Veredus #Orvet #Hathorbottier #Kep #Cavaleriatoscana #freejump #Charlesdenevel #ElevageMassa

