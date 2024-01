Ankum: Grand Prix an Semmieke Rothenberger und Flanell

Es ist ein halbes Jahr her, dass Semmieke Rothenberger zuletzt mit ihrer KWPN-Stute Flanell im Turniereinsatz war. Das letzte Mal war in Aachen, nun war es Ankum.

14 Paare waren heute im Grand Prix des Ankumer Dressurclubs am Start. Semmieke Rothenberger und Flanell waren das mit den meisten Vorschusslorbeeren (u. a. U25-Europameister und Piaff-Förderpreis-Sieger 2021, dieses Jahr unter anderem Start beim CDI4* in Aachen). Denen wurden sie gerecht. Die 24-Jährige und ihre nun 14-jährige KWPN-Stute v. Apache gewannen die national ausgeschriebene Prüfung mit satten 75,90 Prozent. Drei Richter saßen am Viereck, alle drei hatten sie mit deutlichem Abstand an der Spitze.

Rang zwei belegte mit 71,833 Prozent ein anderes 14-jähriges Pferd aus niederländischer Zucht: der Ampere-Sohn Franklin, Vater der Stall Rothenberger’schen Nachwuchshoffnung Fendi, der von Semmieke Bruder Sönke ausgebildet wurde. Franklin gehört nach wie vor dem Stall Helgstrand, geht aber schon seit einer ganzen Weile und Patrik Kittels Stallreiterin Malin Wahlkamp-Nilsson.

Über Rang drei konnte sich mit Evelyn Eger eine Lokalmatadorin freuen. Sie stellte die elfjährige Totilas-Tochter Tabledance aus Zucht und Besitz ihres Arbeitgebers Ullrich Kasselmann vor (71,367).

