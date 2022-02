Ankum: Grand Prix Special an Sandra Nuxoll und Bonheur de La Vie

Gestern Platz drei im Grand Prix, heute konnten Sandra Nuxoll und ihr KWPN-Wallach Bonheur de La Vie den Grand Prix Special im niedersächsischen Ankum für sich entscheiden.

Neun Paare waren es, die zum morgendlichen Grand Prix Special ihre Startbereitschaft erklärt hatten. Sandra Nuxoll und dem zehnjährigen Bordeaux-Sohn Bonheur de La Vie und Louisdor-Preis-Gewinner 2020 gelang die beste Prüfung. Die Richter Ulrike Böckler (H), Ralph Schmidt (C) und Heinz-Holger Lammers bei M vergaben insgesamt 75,882 Prozent. Das bedeutete den Sieg! Lediglich Ulrike Böckler bei H hatte Nuxoll auf dem zweiten Rang gesehen und die Zweitplatzierte auf dem ersten Rang. Dabei handelt es sich um Dorothee Schneider, die erneut ihren „Roman“, wie er genannt wird, den zwölfjährigen First Romance v. Fürst Romancier gesattelt hatte. Gestern hatte Schneider in den sozialen Medien verkündet, es habe im Grand Prix noch einige Missverständnisse gegeben zwischen First Romance und ihr, wonach sie auf dem fünften Platz landeten. Heute wurde die Vorstellung des Paars von den Richtern mit 75,523 Prozent bedacht: Platz zwei.

Der dritte Rang wurde es für Rainer Schwiebert und seinen Routinier, den 15-jährigen Catoo v. Con Air mit 73,562 Prozent, gefolgt von Kira Laura Soddemann und der 13-jährigen Belle de Carpie v. De Chirico mit 71,144 Prozent. Fünfte wurde Elisa Prigge mit dem 15-jährigen Wallach Dark Dancer v. Dancier und dem Ergebnis von 69,634 Prozent.

Die Siegerin des gestrigen Grand Prix, Isabell Werth und Superb sowie die Zweitplatzierte Nicole Wego-Engelmeyer und Saphira Royal waren im Grand Prix Special nicht am Start.

Intermédiaire I an Lia Welschof

Am Abend zuvor wurde in der Amateur-Tour das Finale ausgetragen. Startberechtigt in der Intermédiaire I waren die 15 besten Paare der S-Dressur mit einem Ergebnis von mehr als 60 Prozent, in der Lia Welschof den Sieg geholt hatte.

Die gute Form von Welschof und dem zehnjährigen Schweizer Warmblut-Hengst Dolcino bestätigte das Paar auch in der Inter I mit der besten Vorstellung des 14-köpfigen Starterfeldes. Die 22-Jährige und Dolcino erhielten 72,939 Prozent, somit wurde es der Sieg vor Young-Shik Hwang (KOR) und Bluebarry Dream v. Benetton Dream (72,018 Prozent) und dem Belgier Dries van Dyck mit For Romance II v. Fürst Romancier (69,605 Prozent).

Alle Ergebnisse aus Ankum finden Sie hier.