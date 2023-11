Ankum: Sieg für Kittel, Grand Prix-Premiere von Schöne Scarlett und Firlefranz, Dos Amigos S*** platziert

In Ankum wurde heute morgen schon Grand Prix geritten – mit einigen vierbeinigen Neulingen auf diesem Niveau, so auch das Pferd, das unter Patrik Kittel siegte.

Sieger der Prüfung wurde mit Abstand der von Patrik Kittel vorgestellte zehnjährige KWPN-Wallach Indian Jones v. Desperado-Wynton. 74,90 Prozent gaben die Richter dem Paar. Alle drei hatten sie auf Rang eins. Für die Piaffen gab es Noten bis 9,0. Erst Ende Oktober war der 2015 in Vechta gekörte Rappe mit knapp 76 Prozent aus seiner ersten Intermédiaire II gekommen, seinem ersten Turniereinsatz überhaupt. Besitzerin von Indian Jones ist Kittels Schülerin Sarah Daehnert, die für die USA reitet und früher auch die britische WM-Stute Half Moon Delphi unter dem Sattel hatte.

Platz zwei ging an den Finnen Henri Ruoste im Sattel des Hannoveraner Wallachs Quentano v. Quaterback (14). Der war letztes Jahr noch von seinem (Mit-)Besitzer, dem Spanier Manuel Dominguez Bernal vorgestellt worden und mit ihm unter anderem siegreich beim CDI Troisdorf. Zuvor saß auch schon Emile Faurie im Sattel des Wallachs. Dieses Jahr ging er in Kronenberg, Mariakalnok und Jardy unter seiner anderen Besitzerin Niina Nilosaari aus Finnland. Die 72,80 Prozent heute sind im internationalen Vergleich sein bislang bestes Ergebnis.

Alle weiteren Schleifen gingen in den Raum Münster. Dr. Svenja Kämper-Meyer präsentierte die Louisdor-Finalistin des Vorjahres, Amanyara M v. Ampere, für 72,367 Prozent und wurde Dritte. Ingrid Klimke ritt die Fürstenball-Tochter First Class mit 71,533 Prozent vor Surabaya M unter Carde Meyer (71,467 Prozent). Dr. Svenja Kämper-Meyer und Carde Meyer sind Schwestern, ihre Stuten auch.

Auf Rang sechs als letzte platziert, waren Helen Langehanenberg und Schöne Scarlett, die in Ankum ihren ersten langen Grand Prix ging. 71,20 Prozent erhielt sie dafür.

Noch andere Pferde gaben ihr Debüt in der Königsklasse, so Ingrid Klimkes Louisdor-Preis Finalist Firlefranz v. Franziskus, der mit 68,567 Prozent Rang zehn der 18 Paare belegte. Ebenfalls neu im ganz großen Viereck ist der KWPN-Hengst Imposantos v. Wynton unter dem Niederländer Bart Veeze. Sie belegten Rang 13 mit 67,40 Prozent.

Intermédiaire II – Brüdertreffen

Nach dem Grand Prix folgte die Intermédiaire II. Auch hier gab es Premieren. So ging der Bundeschampion der siebenjährigen Dressurpferde des Vorjahres, der Oldenburger Dos Amigos v. Dimaggio, seine erste S***-Prüfung, vorgestellt wie eh und je von seiner Besitzerin Leonie Richter. Es wurden 70,263 Prozent für die beiden, was am Ende Rang drei bedeutete.

Direkt vor den beiden platziert war mit 71,435 Prozent Dos Amigos‘ ein Jahr älterer Vollbruder, DiCaprio, der ebenfalls v. Dimaggio aus der Roxane v. Sir Donnerhall abstammt und von Constanze Fürste gezogen wurde. Seit 2022 wird DiCaprio von Nicole Wego-Engelmeyer geritten, die den Wallach in seinen ersten S-Dressuren vorstellte. Vor vier Wochen waren die beiden erstmals in Intermédiaire II am Start gewesen, auch in Ankum und ebenfalls auf Rang zwei platziert. Ende Oktober waren sie einmal Dritte.

Siegerin der Prüfung war die Damsey-Tochter Daniela aus der Zucht der Familie Leatherdale unter Helen Langehanenberg mit 73,421 Prozent. Auch NRW-Landbeschäler Zoom v. Zack ging in Ankum, kam diesmal auf 68,684 Prozent und war damit Zehnter der 24 Starter.

Alle Ergebnisse aus Ankum finden Sie hier.