Anna-Christina Abbelen gewinnt Grand Prix-Kür, Ann-Kathrin Lindners Sunfire platziert mit neuer Reiterin

Vor zehn Jahren wurde Anna-Christina Abbelen Junioreneuropameisterin. Nun hat sie beim Global Dressage Festival in Wellington einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere im Sattel erreicht.

Im Sattel von Sam Donnerhall gewann Anna-Christina Abbelen gestern Abend die Grand Prix Kür beim CDI4* in Wellington. Sechs Paare waren in der Kür genannt, fünf am Start. Abbelen und ihr eigener Oldenburger Wallach Sam Donnerhall v. Samarant konnten sich mit 75,905 Prozent knapp gegen die schwedische Olympiareiterin Tinne Vilhelmson-Silfvén im Sattel der KWPN-Stute Esperance durchsetzen. Für die Sorento-Tochter wurden es 75,860 Prozent. Für Anna-Christina Abbelen war es die erste gelbe bzw. in diesem Fall blaue Schleife in einer CDI Grand Prix-Prüfung.

Auch für das Paar auf Rang drei war der gestrige Abend ein Meilenstein. Das waren die in Dänemark geborene, inzwischen aber für ihre Wahlheimat USA reitende Charlotte Jorst und Zhaplin Langholt. Jorst hatte den eleganten elfjährigen Zonik-Sohn als junges Pferd bei Helgstrand Dressage erworben und selbst weiter ausgebildet. 2024 ist ihre erste Grand Prix-Saison und bislang konnten sie ihre Bewertungen von Turnier zu Turnier steigern. Das gestern war ihre zweite Kür, für die sie 74,375 Prozent erhielten.

Für Anna-Christina Abbelen war das der gelungene Abschluss einer erfolgreichen Saison in Wellington, in der sie auch Teil des siegreichen deutschen Nationenpreisteams war und das Derby mit Pferdewechsel für sich entschied.

Wie der Alltag von ihr und dem Team des Hofs Kasselmann – für das sie ja seit einiger Zeit reitet – ist, können Sie in St.GEORG 4/2024 nachlesen. Das Heft kann man hier bestellen.

Wiedersehen mit Sunfire

Was ist eigentlich aus dem ehemaligen U25-Europameister Sunfire geworden, mögen sich viele fragen. 2021 war er zuletzt mit seiner Ausbilderin Ann-Kathrin Lindner in einem internationalen Viereck unterwegs, ehe er zu Helgstrand Dressage ging, von wo er 2022 in die Schweiz verkauft wurde. In Wellington ist er nun mit seiner neuen Reiterin unterwegs, die ihn in der nationalen Tour präsentiert. Er gehört nun der Schweizerin Barbara Bertschinger, die ihn auch selbst reitet.

Dieses Wochenende ritt die 59-Jährige den San Amour-Sohn in der Kategorie „Adult Amateur“ zu 65,326 Prozent, was das beste Ergebnis dieser Abteilung war.