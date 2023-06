Balve: Doppelerfolg für Helen Langehanenberg in Einlaufprüfung Nürnberger Burg-Pokal

Am ersten Tag des Longines Balve Optimum ging es im Dressurviereck schon einmal um die Einlaufprüfung zur Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal. Helen Langehanenberg schnappte sich mit Golden Romance Malleret PS nicht nur den Sieg, sondern holte mit ihrem zweiten Pferd auch noch Platz drei. Dazwischen schob sich Florine Kienbaum mit Nautilus.

Der erste Tag des Balve Optimum ist in vollem Gange und im Dressurviereck wurde bereits die erste Prüfung entschieden: die Qualifikation zur Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal. Eine Prüfung für sieben- bis neunjährige Dressurpferde, bei der es um die artgerechte und zielorientierte Ausbildung junger Pferde geht. Mehr Hintergrundinformation zur Bewertung des St. Georg Special finden Sie hier.

In dieser dritten Etappe des Nürnberger Burg-Pokals kämpften 25 Teilnehmer um die Chance auf ein Finalticket nach Frankfurt. Gleich zwei Pferde brachte Helen Langehanenberg mit. Im Sattel des Oldenburger Hengstes Golden Romance de Malleret PS sahen sie nach einer soliden Prüfung ohne gröbere Fehler nicht alle Richter vorne. Doch das Gesamtergebnis von 73,561 Prozent reichte schlussendlich für den Sieg der Münsteranerin und ihrem achtjährigen Governor-Sohn. Der Dunkelfuchs ist im Besitz des französischen Gestüts Le Haras de Malleret, gezogen wurde er vom Gestüt Lewitz. Golden Romance startete seine sportliche Karriere in Frankreich, wurde fünfjährig als Reservist für die Dressurpferde-WM nominiert und sechsjährig beim Bundeschampionat vorgestellt. 2022 kam er zu Helen Langehanenberg, die ihn seither mehrfach zu Platzierungen und Siegen in der schweren Klasse ritt.

Mit Danny Cool hatte Helen Langehanenberg heute in Balve früh vorgelegt und lange die Führung inne. Der Wallach ist wie Golden Romance de Malleret PS achtjährig und stammt ab v. Danciano und aus einer Mutter v. Sandro Hit. Am Ende reichten 72,122 Prozent für Platz drei.

Zwischen die Plätze eins und drei der Mannschafts-Weltmeisterin von 2014 schob sich Florine Kienbaum. Die 30-Jährige war bereits auf Nachwuchschampionaten erfolgreich, wurde unter anderem U25-Mannschafts-Europameisterin mit dem Don Frederico-Sohn Doktor Schiwago. Heute sattelte sie den neunjährigen Trakehner Hengst Nautilus v. Connery. Drei Richter sahen das Paar vorne, das Gesamtergebnis lautete 72,780 Prozent – Platz zwei.

Insgesamt war das Niveau in der Prüfung hoch. Alle neun Platzierten knackten die 70 Prozent-Marke. Die Finalqualifikation ist für Samstag, 16:15 Uhr, angesetzt.

Finale des Nürnberger Burg-Pokals

Insgesamt werden acht Finalqualifikationen ausgetragen. Die Sieger dieser Qualifikationen plus die vier am höchsten bewerteten Zweitplatzierten erhalten eine Startberechtigung für das Finale beim Internationalen Festhallen Reitturnier im Dezember in Frankfurt.

Bisherige Sieger

Bisher fanden drei Etappen des Nürnberger Burgpokals statt. In Hagen siegte die deutsche Dressur-Meisterin: Isabell Werth konnte mit Skovens Tzarina das Ticket nach Frankfurt lösen. Die zweite Qualifikation in Mannheim entschied Beata Stremler mit ihrer Nachwuchshoffnung For Magic Equesta für sich. Und die Qualifikationen in München ging an die Schwedin Therese Nielshagen mit ihrem Hannoveraner Hengst La Vie.

Alle Starter- und Ergebnislisten des Reitturniers in Balve finden Sie hier.

auch interessant