Benjamin Werndl und dessen Schülerin Celina Bådstangen in Mariakalnok erfolgreich

Ein erfolgreiches Wochenende gab es beim Weltcup-Dressurturnier im ungarischen Mariakalnok für die Reiter aus Aubenhausen. Benjamin Werndl stellte sein Nachwuchspferd Dionysos de Massa erstmals in der schweren Klasse vor und platzierte sich zweimal. Seine Schülerin Celina Bådstangen führte mit ihrer erfahrenen Badinda Altena die Ehrenrunde in der U25-Tour an.

Mariakalnok bot für Benjamin Werndl den passenden Rahmen, um den zehnjährigen Special Agent Amour-Sohn Dionysos de Massa erstmals international sowie erstmals in der schweren Klasse vorzustellen. Der Wallach ist bereits seit 2020 in Aubenhausen und galt damals als qualitätsvolles Pferd, das aber mit innerer Anspannung zu kämpfen hatte. Seither ging der Wallach auch nur eine Handvoll Turniere. Wenn er platziert war, dann nie schlechter als auf dem zweiten Rang. Er ist nun bereits siegreich bis Klasse M**. In Ungarn präsentierte Benjamin Werndl den vom Gestüt Massa gezogenen Wallach in einem Prix St. Georges am Donnerstag und einer Intermediaire I am Freitag. Die Prüfungen schlossen sie auf Platz zwei (69,735 Prozent) und Platz vier (67,029 Prozent) ab. Über die Erfolge schrieb Werndl in den sozialen Medien: „Insgesamt war er noch nicht immer ganz losgelassen, aber dieses Pferd hat so viel Potential🥰🤩“

Der Sieg in diesen beiden Prüfungen ging an Stefan Puschmann mit einem ebenfalls zehnjährigen Pferd, das in Mariakalnok international debütierte: Bentley v. Bordeaux. Mit dem DSP-Wallach aus einer Quaterman-Mutter kam der Reiter aus Radebeul auf 70,147 Prozent im Prix St. Georges sowie glatt 68 Prozent in der Inter I.

Freuen konnte sich der WM-Vierte von Herning 2022 außerdem über den Sieg seiner Schülerin Celina Bådstangen (NOR) in der Grand Prix-Tour für U25-Starter. Mit der ja bereits Olympia-erfahrenen Badinda Altena gewann sie sowohl den Grand Prix (70,795 Prozent) als auch die Kür (74,115 Prozent).

Weltcup-Etappe an Alisa Glinka

Auch um Weltcup-Punkte wurde in Ungarn geritten. Die Kür wie auch den Einlauf-Grand Prix sicherte sich Alisa Glinka aus Moldawien. Sie war 2022 im Weltcup-Finale dabei, damals mit Aachen. Nun siegte sie mit dem Ampere-Wolkentanz-Sohn Abercrombie, für die Kür erhielten sie 76,125 Prozent und setzten sich damit gegen fünf weitere Paare durch.

