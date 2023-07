Bettenrode: Don Domingo und Emma Kanerva siegreich in Einlaufprüfung Burg-Pokal, Grand Prix Kür an Anna Schölermann

Emma Kanerva und Don Domingo überlassen nichts dem Zufall und versuchen, in Bettenrode die direkte Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal Finale zu erreiten. Die Siege in den weiteren wichtigsten Prüfungen des Samstages gingen an Anna Schölermann und Lia Welschof.

Don Domingo und Emma Kanerva nehmen nochmal gezielt Kurs auf das Finale des Nürnberger Burg-Pokals. Mit dem Sieg in der Einlaufprüfung zur Finalqualifikation in Bettenrode setzten sie am Samstag ein erstes Ausrufezeichen. Der neunjährige Dimaggio-Sohn wirkte in den Verstärkungen von Trab und Galopp mit wenig Durchschwung- bzw. -sprung ausgestattet. Dafür gelang der starke Schritt mit bedeutendem Raumgriff, auch wenn der Wallach taktmäßig häufig an der Grenze ist, so auch im versammelten Schritt. Aber Emma Kanerva unterstützte den Wallach so, dass der Viertakt erhalten blieb. Vor der ersten halben Galopppirouette sprang ihr Don Domingo einmal um, ansonsten verlief die Prüfung solide und ohne grobe Fehler. 73,024 Prozent gab es von den Richtern für die Vorstellung, was den Sieg in dieser Konkurrenz bedeutete.

Zweiter wurde Escolux v. Escolar unter Thomas Wagner mit 72,366 Prozent, gefolgt von dem Bundeschampionatsfinalisten des Vorjahres, Sheldon Cooper v. Sezuan unter Carina Harnisch an dritter Stelle (71,902 Prozent).

Grand Prix Kür an Anna Schölermann

Die U25-Reiterin Anna Schölermann aus dem Stall von Hubertus Schmidt konnte sich am Samstagabend über den Sieg in der Grand Prix Kür freuen. Dabei saß sie im Sattel ihres Meisterschafts-Pferdes von Balve von vor wenigen Wochen, Triple A. Der elfjährige Hengst v. Totilas ging nach Balve nun seine erst zweite Kür auf diesem Niveau überhaupt. Der Sieg ist der größte Erfolg in der bisherigen Karriere von Triple A und seiner Reiterin.

Und nochmal Team Fleyenhof hieß es auf Rang zwei in dieser Prüfung. Denn den belegte Schmidts Schüler Anush Agarwalla aus Indien mit Flovinos Feiner Kerl. Hendrik Lochthowe und Bricco Barone wurden Dritte.

Inter II an Lia Welschof

Noch bei angenehmen Temperaturen gingen am Samstagmorgen die Bewerber um den Titel „DERBY Stars von morgen“ in einer Intermédiaire II an den Start. Hier verwiesen die einstige Junioren-Europameisterin Lia Welschof und ihr elfjähriger GB Dolcino die Konkurrenz auf die Plätze. Sie erzielten 72,807 Prozent. Laura Stroble und TSF High Motion wurden mit 71,623 Prozent Zweite gefolgt von Melinda Ignatius für Finnland mit Hans im Glück und dem Ergebnis von 70,833 Prozent.

Alle Ergebnisse der Bettenröder Dressurtage 2023 finden Sie hier.

