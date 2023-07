Bettenrode: Don Domingo und Emma Kanerva zum Finale Nürnberger Burg-Pokal

Die Finnin Emma Kanerva machte heute mit Don Domingo die Sache klar und sicherte sich mit dem Sieg in der Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal ihre Tickets nach Frankfurt. Lia Welschof und Dr. Annabel Frenzen hießen die weiteren Siegerinnen des Tages.

Christoph Hess hatte heute im niedersächsischen Bettenrode auf der Anlage von Philipp Hess das Vergnügen, nach jedem Ritt der Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal kurz ein paar Worte zu dem Gesehenen loszuwerden. Das souveräne und korrekte Reiten von Emma Kanerva lobte Hess in den höchsten Tönen. „Zwei Dinge braucht man sich von dir nur anzusehen, zwei, dann hat man alles gesehen.“ Damit meinte er die beiden Grußaufstellungen, bei denen Don Domingo sich von hinten an die Reiterhand heranschloss und korrekt durchparierte und dann auch in dieser Position verharrte, bis seine Reiterin ihm zu etwas Neuem aufforderte.

Don Domingo löst Finalticket

Überhaupt war der neunjährige Dimaggio-Sohn heute nochmal viel mehr bei seiner Reiterin als in der gestrigen Einlaufprüfung. Don Domingo konnte somit nochmal eine ganze Schippe drauflegen, wobei die Galopptour des Wallachs aus einer Don Davidoff-Mutter sicherlich als Stärke hervorzuheben ist. Im Trab wünschte man sich das Hinterbein des Hannoveraners aus der Zucht von Klaus Hermann Ehlen und im Besitz von Gert Saborowski noch energischer ab- und deutlicher unter den Schwerpunkt fußend. Das wird vor allem in den Trabverstärkungen von Don Domingo deutlich. Christoph Hess gab der Reiterin zudem mit auf den Weg, der Maultätigkeit des Wallachs in der weiteren Ausbildung in jedem Fall Beachtung zu schenken. 76,098 Prozent und damit fast drei Prozentpunkte Abstand zur Zweitplatzierten bedeutete den Sieg für Emma Kanerva und Don Domingo, die genau auf diesem Turnier vor einem Jahr erstmals gemeinsam am Start waren. Mit dem Sieg haben sie nun auch einen Platz im Finale des Nürnberger Burg-Pokals 2023 sicher. In Hagen hatten die beiden in der Qualifikation zu Anfang der Saison ja Platz zwei belegt und hatten somit zunächst „hoffen müssen“.

Chancen, dabei zu sein, haben aber auch die vier am besten bewerteten Zweitplatzierten der Qualifikations-Etappen. Zum Vortag ebenso verbessern konnte sich der großrahmige Fuchswallach Sheldon Cooper v. Sezuan unter Carina Harnisch. Der achtjährige Wallach aus der Zucht von Enrico Schöbel war Vize-Bundeschampion der sechsjährigen Dressurpferde 2021 und steht im Besitz seiner Reiterin, Carina Harnisch sowie ihrem Ehemann Sebastian Harnisch. 73,439 Prozent lautete das heutige Ergebnis für das Paar. Rang drei wurde es heute für Thomas Wagner und Escolux v. Escolar mit 72,122 Prozent.

Drei Etappen stehen bis zum Finale des Nürnberger Burg-Pokals nun noch an. In Elmlohe (27. bis 30. Juli), Görlitz (10. bis 13. August) sowie Darmstadt-Kranichstein (14. bis 17. September) haben sieben- bis neunjährige Dressurpferde noch die Chance, sich fürs Finale zu qualifizieren.

Grand Prix Special an Dr. Annabel Frenzen

Mit drei Paaren doch spärlicher besetzt als die gestrige Grand Prix Kür war der heutige Grand Prix Special. Dr. Annabel Frenzen hatte hier mit SilberStern die Nase vorn und siegte mit 73,627 Prozent. Die Plätze zwei und drei gingen an Bianca Nowag-Aulenbrock mit Queolito und 72,843 Prozent sowie Katharina Hemmer und Vino mit 69,444 Prozent.

Eine weitere Finalqualifikation einer Turnierserie wurde in Bettenrode heute abgehalten. Das Ticket fürs Finale der Serie „Derby Stars von Morgen“ sicherte sich mit dem Sieg in der Dressurprüfung Klasse S*** (S9) Lia Welschof mit GB Dolcino, die bereits die Einlaufprüfung hatte für sich entscheiden können. Für die Vorstellung des elfjährigen Don Index-Sohnes unter seiner 24-jährigen Reiterin vergaben die Richter 72,588 Prozent. Erneut Rang zwei belegte Laura Strobel mit High Motion und 72,237 Prozent gefolgt von Johannes B. Rühl mit dem Johnson-Sohn Johann und 70,658 Prozent.

Alle Ergebnisse von den Bettenröder Dressurtagen 2023 finden Sie hier.

