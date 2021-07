Bonamour U25 Pferd für Luca Sophia Collin

Der elfjährige Westfalen-Hengst Bonamour, ausgebildet von Hubertus Schmidt und zuletzt unter Patrik Kittel erfolgreich, hat ein neues Zuhause.

Das berichtet Eurodressage. Demnach soll Bonamour nun als U25 Pferd bei Luca Sophia Collin sein. Collin, noch im Junge Reiter-Alter, hatte ja gerade Mannschaftssilber und Einzelbronze bei den Europameisterschaften in Oliva gewonnen.

Der talentierte Westfalen-Hengst Bonamour v. Bonifatius-Rousseau-Werther-Donnerwetter kam bei der Zuchtgemeinschaft Andreas und Ute Brinkmann zur Welt und wurde 2012 in Westfalen gekört. Seine ersten Turniererfahrungen sammelte er mit Janine Drissen (damals noch Ebben), unter der er Seriensieger in Reitpferdeprüfungen war, vierjährig Dritter beim Westfalen- und beim Bundeschampionat wurde. Fremdreiterin auf dem Warendorfer Viereck war damals Emma Kanerva, zu dem Zeitpunkt Bereiterin im Stall von Hubertus Schmidt. Zwei Jahre später zog auch Bonamour in Borchen-Etteln ein.

Hubertus Schmidt war es, der den Fuchs bis Grand Prix ausgebildet hat und mit ihm 2018 Fünfter im Finale des Nürnberger Burg-Pokals wurde. Besitzer war zu dem Zeitpunkt Schmidts Schüler Dong Seon Kim aus Korea. Der verkaufte den Fuchs 2019 an Helgstrand Dressage und Patrik Kittel übernahm die Zügel. Er stellte den Hengst zunächst national auf Schloss Wickrath vor, wo sie Rang zwei im Kurz-Grand Prix belegten. Danach ritt er ihn im ungarischen Mariakalnok auch international und gewann Grand Prix und Kür.

Nun soll Bonamour also seine Karriere unter Luca Sophia Collin fortsetzen. Die sagte gegenüber Eurodressage, sie wolle Bonamour erst einmal kennenlernen. Ihr Junge Reiter-Pferd Descolari hatte die 19-Jährige 2018 bekommen. Damals war Descolari unter Isabell Werth bereits für das Finale des Nürnberger Burg-Pokals qualifiziert, wo er auch teilnahm und Platz zwei belegte. Danach übernahm Collin ihn.

Luca Sophia Collin hat bzw. einige bekannte Pferde unter dem Sattel. So beispielsweise auch die Stute Loxley’s Lovely aus der Zucht der Familie Frenzen. Mit Dr. Annabelle Frenzen war die Fuchsstute mit dem auffälligen Stichelhaar bereits S*** platziert, als sie zu Luca Sophia Collin wechselte. Inzwischen steht sie allerdings im Stall Kasselmann. Bianca Kasselmann präsentierte sie Anfang des Jahres in Ankum. Dafür hat Luca Sophia Collin von Kasselmann den Bordeaux-Sohn Budhi übernommen, der neben Bonamour ihr Pferd für die U25-Tour sein soll. Ausgebildet worden war Budhi von Nicole Wego, die ihn siegreich in Intermédiaire II vorstellte, ehe er zu Collin ging. Mit ihr war Budhi im April in Troisdorf Vierter in Intermédiaire B.