Cathrine Dufour mit Vamos Amigos zur WM in Herning, kein Start für Kontestro und mehr

Noch knapp 14 Tage, bis im dänischen Herning die Weltmeisterschaften beginnen. In Dänemark hatte Cathrine Dufour eine schwierige Entscheidung zu treffen, für Finnlands bestes Dressurpaar wird es keinen Start in Herning geben und auch ansonsten hat sich etwas getan auf der Teilnehmerliste.

In ihrer Instagram-Story hat Cathrine Dufour (übrigens unsere Reportage-Heldin in St.GEORG 8/2022) die Katze aus dem Sack gelassen. Noch in Aachen sagte sie auf die Frage, wen sie in Herning reiten werden, Vamos Amigos oder Bohemian, dass sie diese Entscheidung erst im letzten Moment treffen werde. Nun steht fest: Es wird Vamos Amigos, der in Aachen alle drei Prüfungen der großen Tour gewonnen hat.

Dufour: „Es war eine schwierige Entscheidung, aber am Ende des Tages musste ich auf mein Bauchgefühl hören. Ich bin so stolz, so tolle Besitzer hinter beiden Pferden zu haben und es tut weh, eine Familie im Stich zu lassen. Danke Familie Zinglersen (der Bohemian gehört, Anm. d. Red.) und Familie Pidgley (der Vamos Amigos gehört) für die endlose Unterstützung – ich bin glücklich und ich kann die Zukunft mit beiden Familien nicht erwarten. Dieses Championat wird mit Vamos Amigos sein und ich kann es gar nicht erwarten, an meinen ersten Weltmeisterschaften mit einem so unglaublichen Pferd teilzunehmen!“

Bohemian bleibt ihre Reserve.

Kein Kontestro

Ein super Turnier hatten der Finne Henri Ruoste und sein zwölfjähriger belgischer Contendro-Sohn Kontestro beim CHIO Aachen, wo sie Dritte und Grand Prix und Special und Fünfte in der Kür wurden. Ruoste sagte selbst, das sei mehr gewesen, als er erwartet hatte. Doch für die WM in Herning fällt der Wallach aus. Ruoste, der mit seiner Frau Senta Kirchhoff in Menden auf dem Gut Bertigloh tätig ist, berichtete gegenüber Eurodressage, Kontestro habe nach Aachen erhöhte Temperatur gehabt, die seit 14 Tage mehr oder weniger unverändert sei. Das bedeute das WM-Aus:

„Wir wollen Kontestro die Zeit geben, die er braucht, um gesund zu werden, sich zu erholen und gestärkt zurück zu kommen. Das passiert zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt und natürlich bedeutet das, dass es dieses Jahr keine WM geben wird für uns. Wir wir immer sagen, das Wohlergehen der Pferde kommt zuerst und steht über allem. In dieser Hinsicht machen wir keine Kompromisse.“

Für die finnische Mannschaft ist das ebenfalls ein herber Schlag, denn Ruoste und Kontestro sind bei weitem das stärkste Paar. Erste Reservistin war Anna Tallberg mit Grevens Zorro.

Eurodressage meldet außerdem, dass Estelle Wettstein, die stärkste Reiterin der Schweiz, nicht in Herning reiten wird, weil ihr Vater schwer erkrankt ist.