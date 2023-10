Cathrine Dufour und Vividus gewinnen Intermédiaire II beim Dänischen Nachwuchsdressurpferdechampionat

Noch geht alles seinen gewohnten Gang im Gestüt Blue Hors in Dänemark. Turniere gehören dazu. Dieses Wochenende finden dort sozusagen Bundeschampionat und Louisdor-Preis Finale zusammen statt, nur eben für Pferde dänischer Provenienz. Entschieden ist noch nichts, aber Grund zur Freude gab es heute unter anderem für Cathrine Dufour.

Die Finals für die vier- bis achtjährigen dänischen Nachwuchsdressurpferde finden morgen und übermorgen statt. Gestern und heute gehörten den Halbfinalauftritten. Krönender Abschluss des heutigen Tages war die Intermédiaire II mit sieben Teilnehmern im Alter von acht bis zehn Jahren.

Erst achtjährig ist zum Beispiel der schwedische Zaladin-Sohn Vividus von Cathrine Dufour. Der Wallach steht in gemeinschaftlichem Besitz von Cathrine Dufour und ihrer Frau Rasmine Laudrup zusammen mit Familie Zinglersen, der seinerzeit unter anderem auch Bohemian gehörte. Dem ähnelt Vividus zumindest schon mal in zweierlei Hinsicht: in der Farbe und er zeichnet sich ebenfalls durch außerordentliche Gehfreude aus. Und so talentiert scheint er ebenfalls zu sein. Das Paar gewann die Prüfung mit 76,272 Prozent.

Für die Traversalen gab es zweimal 7,5, einmal 8. Die zwei Piaffen erhielten viermal die 8, die Passage sogar einmal eine 9. Die Wertnoten für die Übergänge bewegten sich zwischen 6,5 und 8. Auch im starken Schritt gab es eine 8, dazu zweimal 7. Im versammelten Schritt hieß es 7, 8,5 und 7,5. Ähnlich sah die Benotung auch im Galopp sowie den Fußnoten aus. Vielversprechend. Zumal es nun schon der zweite S***-Sieg innerhalb kurzer Zeit ist.

Vielversprechend, das kann man auch von Dufours Siegerin Nummer zwei heute sagen, der sechsjährigen ebenfalls schwedisch gezogenen Zimillione. Die Zonik-Enkelin (v. Gammelenggards Zappa-Fürst Nymphenburg), die ebenfalls der BG Laudrup/Dufour/Zinglersen gehört, erhielt satte 89,40 Prozent für ihren Auftritt im Halbfinale der Sechsjährigen. Damit ließ sie unter anderem die Lokalmatadoren Blue Hors Santiano v. Sezuan (8,2) und Monte Carlo TC v. Dream Boy (88,0) mit Nanna Skodborg Merrald hinter sich.

Die weiteren Plätze der Intermédiaire II

Aber zurück zur Intermédiaire II. Nicht nur Cathrine Dufour stellte ein spannendes neues Pferd vor. Platz zwei sicherte sich Daniel Bachmann Andersen auf einem deutschen Pferd, der zehnjährigen Hannoveraner Stute Daytona v. Dante Weltino-Samarant, gezogen von Judith Wertheimer und bis S ausgebildet von Petra Stroetmann. Seit 2021 ist die Rappstute in finnischem Besitz. Daniel Bachmann Andersen präsentierte sie heute für 75,833 Prozent.

An dritter Stelle reihte sich wieder Nanna Skodborg Merrald mit einem der Blue Hors-Pferde ein, nun den ebenfalls zehnjährigen Oldenburger Znickers v. Zack-De Niro, gezogen von Hans Rode. Znickers vertritt einen erfolgreichen Stamm. Seine Großmutter brachte unter anderem den gekörten Dressage Royal, Vater von u.a. Damsey FRH, sowie die Grand Prix-Stute Eviva Espana v. Ex Libris. Znickers selbst war mit Nanna Skodborg Merrald international Seriensieger in der kleinen Tour. Letztes Jahr wurden die beiden kein einziges Mal geschlagen. Heute wurde es Rang drei mit 75,527 Prozent.

Vierte wurde die vielfache Mannschaftskollegin der drei Erstgenannten, Carina Cassoe Krüth, die mit Koblenz-ST v. Vincent Maranello einen ebenfalls erst achtjährigen und noch ungekörten KWPN-Hengst präsentierte. International waren die beiden noch nicht im Einsatz. Der heutige Auftritt wurde mit 71,623 Prozent bewertet.

Alle Ergebnisse vom dänischen Nachwuchschampionat finden Sie hier.