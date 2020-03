Caty OLD jetzt unter Eva Möller

Bundeschampionesse Candy musste Eva Möller wieder abgeben, nachdem sie die Schwangerschaftsvertretung für Helen Langehanenberg übernommen hatte. Nun hat sie Candys Vollschwester unter dem Sattel.

Auf ihrer Facebook-Seite schrieb Eva Möller am 1. März: „Ein ganz besonders Pferd ist Caty OLD v. Sir Donnerhall-Fürst Heinrich. Die sechsjährige Stute war 2018 Bundeschampionatssiegerin und bereitet sich nun hier auf die kommende Turniersaison vor. Dankeschön an das Gestüt Wendeln für das Vertrauen.“

Caty ist die Vollschwester zu Sir Heinrich, Cindy und Candy, allesamt Bundeschampions. Die Mutter der vier, die Stute C’est bon vom Gestüt Wendeln ist die erste Stute, die vier Bundeschampions stellen konnte.

Die nun sechsjährige Caty ist die jüngste des erfolgreichen Quartetts. Sie wurde bislang von Hermann Gerdes geritten. Mit ihm wurde sie 2018 Bundeschampionesse. 2019 qualifizierte sich die Stute mit Gerdes wieder fürs Bundeschampionat, hatten jedoch nach den Wertnoten 7,5 in der Qualifikation und 7,1 im kleinen Finale mit der Entscheidung diesmal nichts zu tun.

Eva Möller hat bereits mit Caty Schwester Candy gute Erfahrungen gemacht. Die elegante Dunkelbraune wurde ebenfalls von Hermann Gerdes zum Titel der Reitpferdebundeschampionesse geritten. Dann wechselte sie zu Helen Langehanenberg. Weil diese Candy aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht selbst bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde 2018 vorstellen konnte, sprang Eva Möller ein und holte die Bronzemedaille.

Zu der Meldung postete Eva Möller auch ein erstes Video mit Caty:

