CDI Hagen: Der Tag der Bianca Nowag-Aulenbrock

Die Plätze eins und drei in den beiden Grand Prixs am Freitag – diesen Tag beim CDI Hagen wird Bianca Nowag-Aulenbrock nicht so schnell vergessen. Erst recht nicht ihre Note beim Sieg im Grand Prix mit Florine.

74,804 Prozent erhielt Bianca Nowag-Aulenbrock im CDI, das in Hagen stattfindet auf dem Hof Kasselmann statt in Ludwigsburg. Damit ist die Oldenburger Fuchsstute in einer anderen Sphäre angelangt. Annähernd 75 Prozent von einer Jury, in der mehrere Richterinnen mit olympischer Erfahrung über die Notengebung zu entscheiden hatten. Achten für Traversalen und Passagen und Zick-Zack-Traversalen – die Ausbilderin aus Westfalen bohrte keine dünnen Bretter in der Prüfung, die als Qualifikation für den Grand Prix Special ausgeschrieben war.

Kittel mit Bohemian knapp 73 Prozent

Es war ein Fuchstrio, das vorn stand. Und zwar ein äußerst prominentes. Platz zwei ging an den Schweden Patrik Kittel, der den Westfalen Bohemian auf 72,978 Prozent ritt. Der Bordeaux-Sohn, einst Weltspitze unter der Dänin Cathrine Dufour, hatte wenig Achten im Protokoll. Punkten konnte der Dunkelfuchs in den Pirouetten.

Platz drei ging an Lisa Müller und den ehemaligen Jungpferde-Weltmeister D’avie. 71,935 Prozent gab es für eine solide Runde.

Hier finden sich die Ergebnisse dieses Grand Prix beim CDI Hagen

Duke of Britain 77+ beim CDI Hagen

Die höchste Bewertung des Tages erzielte Frederic Wandres mit Duke of Britain im zweiten Grand Prix des Tages. Mit 77,522 Prozent in der Qualifikationsprüfung zum Grand Special setzte er sich deutlich vor Patrik Kittel (75,087). Das Podium komplettierte auch hier Bianca Nowag-Aulenbrock beim CDI Hagen. Mit dem Quaterhall-Sohn Queolito erzielte sie 72,652 Prozent.

Die Ergebnisse aus Hagen finden Sie hier.