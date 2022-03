CDI Junioren-Tour Keysoe: Doppelsieg für Annabella Pidgley, prominente Pferdebesetzung

Im englischen Keysoe findet dieses Wochenende ein internationales Dressurturnier mit Nachwuchsprüfungen statt. Bei den Junioren machte sich Annabella Pigley selbst Konkurrenz. Aber nicht nur die hatte bekannte Pferde unter dem Sattel.

Annabella Pidgley hatte zwei Pferde in der Prüfung am Start. Mit der achtjährigen Espe v. Escolar machte sie heute morgen den Anfang und übernahm die Führung mit 74,192 Prozent. Die behielt sie, bis sie mit ihrem zweiten Pferd Sultan des Paluds als letzte ein- und als Siegerin wieder ausritt. Hier waren es 74,444 Prozent gewesen.

Espe, die ja zunächst in Deutschland viel Aufsehen mit Eva Möller im Sattel erregt hatte, wurde von Pigleys Trainerin Cathrine Dufour ausgebildet und war mit ihr Intermédiaire I-siegreich. Vor kurzem hat nun Annabella Pidgley sie zu sich nach England geholt.

Den Hannoveraner Fuchs Sultan des Paluds v. Soliman de Hus hat Pidgley schon eine ganze Weile unter dem Sattel. Mit ihm hatte sie im vergangenen Jahr für eine kleine Sensation gesorgt, als sie zwei Einzelsilbermedaillen bei den Europameisterschaften der Junioren in Oliva Nova gewann.

Neben diesen beiden hat sie ja nun auch noch Charlotte Dujardins Gio im Stall, mit dem sie schon bei zwei Intermédiaire II-Prüfungen erfolgreich gewesen war.

Die weiteren Platzierten in Keysoe

Zurück nach Keysoe. Platz drei ging mit 71,162 Prozent an ein weiteres, auch in Deutschland gut bekanntes Pferd unter neuer Reiterin: Rosalie B, gezogen bei Familie Balkenhol und später dann Grand Prix-erfolgreich mit Laura Tomlinson und Sarah Rogers. Sie wird nun von Sophie Wallace geritten, einer 15-jährigen Britin, die bislang vor allem im Springsattel unterwegs war.

Seit 2021 trainiert Sophie mit Laura Tomlinson. Gegenüber Eurodressage erzählte sie Anfang des Monats, dass sie begonnen hatte, sich mehr für die Dressurreiterei zu interessieren. Laura Tomlinson bot ihr dann an, doch mal eines ihrer Grand Prix-Pferde zu reiten. So durfte sie dann Rosalie ausprobieren. Zwischen den beiden passte es anscheinend auf Anhieb. Jedenfalls boten Laura Tomlinson und ihre Mutter Sophie an, die Stute auch weiter zu reiten und sie auch auf Turnieren vorstellen zu dürfen. Keysoe war der erste internationale Auftritt. Zuvor waren sie bereits bei zwei Turnieren national im Einsatz gewesen und hatten sich von Mal zu Mal steigern können.

Als Fünfte nicht mehr platziert (69,646) waren Isobel Lickley und die elfjährige Westfalen-Stute Fürstin Fugger. Die trägt ihren Namen nicht von Ungefähr. Die Fürst Heinrich-Weltmeyer-Tochter ist die Vollschwester des Doppel-Bundeschampions Fürst Fugger. Sie gehört Emma Blundell vom Gestüt Mount St. John. Isobel Lickley (17) gehörte 2019 mit ihrem Pony Mister Snowman zum britischen Team bei den Europameisterschaften in Strzegom.

Apropos Bundeschampionat – dort begann auch die Karriere des elfjährigen Oldenburgers Daytona Platinum v. Dante Weltino-Charon. Er begeisterte in Warendorf mit Lukas Fischer im Sattel und wurde dann an Fiona Bigwood verkauft. Die bildete ihn bis Grand Prix aus und stellt ihn aktuell auch auf Turnieren vor. Aber Keysoe ist nun schon die zweite Gelegenheit, bei der auch Bigwoods Tochter Mette Dahl den imposanten Wallach reiten darf. Heute wurden es 67,778 Prozent für die beiden.

Vor den Junioren hatten heute bereits die Jungen Reiter ihren Auftritt in Keysoe. Hier siegte Jessica McConkey auf der Quaterback-Tochter Lady Gaga mit 71,667 Prozent vor Anna Dalrymple auf Vagabond de Massa (71,520) und Maddy Frewin mit Blue Hors Dexter v. Don Schufro (70,343).

Heute Abend steht ein CDI3* Grand Prix in Keysoe auf dem Programm. Unter den Teilnehmern sind unter anderem Mettes Mutter Fiona Bigwood mit Hawtins Delicato und Carl Hester mit En Vogue.

Alle Starter- und Ergebnislisten finden Sie hier.