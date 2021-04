CDI Sint-Truiden: Reiche Schleifenausbeute für die deutschen Nachwuchsreiter

Mit tollen Ergebnissen können die deutschen Nachwuchsreiterinnen die Heimreise vom internationalen Turnier im belgischen Sint-Truiden antreten.

Schon am Donnerstag hatte es für die deutsche Delegation viele Schleifen geregnet. Gestern und heute konnten sich die jungen Talente im Dressursattel dann ähnlich erfolgreich präsentieren. Bei ihrem ersten internationalen Auftritt überhaupt entschied Katharina Dülffer alle drei Children-Prüfungen für sich.

Nach ihrem Triumph am Donnerstag gewann die 14-Jährige auf der Damon Hill-Tochter Darling gestern auch die Mannschaftsaufgabe mit 81,281 Prozent – und einem riesigen Vorsprung! Die zweitplatzierte Niederländerin Flore Woerts mit Vlingh kam auf 72,937 Prozent. Heute in der Einzelaufgabe folgte dann Sieg Nummer drei für Katharina Dülffer und Darling mit 77,875 Prozent. Zweite wurde dieses Mal die Niederländerin Jessica Nesselaar auf Cream on Top (73,425).

Auch bei den Ponys hatten die deutschen Reiterinnen die Nase vorn. Wie schon am Donnerstag siegte die 15-jährige Georgina Kraft auf Daily Challenge (73,405) vor Jona-Emily Bomberg mit Cyrill (71,784). Die Niederländerin Morgan Walraven belegte mit Devill’s Kiss Naoni Rang drei (71,324) vor Georgina Kraft mit ihrem zweiten Pony Drei D (70,892).

Die beiden Junioren-Prüfungen konnte der 17-jährige Österreicher Paul Jöbstl auf Bodyguard für sich entscheiden. In der Einzelaufgabe erzielte das Paar 74,735 Prozent. Damit setzten sich die beiden – wie schon am Donnerstag – vor Emma Caecilia Lienert, die gleich mit zwei Pferden am Start war. Für ihre Vorstellung auf Lady Carnaby gab es 71,765 Prozent, mit Barack Obama waren es 71,265 Prozent.

Alle Ergebnisse aus Sint-Truiden finden Sie hier.