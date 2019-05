CDIO Compiègne 2019: Helen Langehanenberg und Damsey auf Platz drei

Im französischen Compiègne findet dieses Wochenende der FEI Nations Cup der Dressurreiter statt – eine deutsche Mannschaft ist allerdings nicht dabei. Dafür hielten Helen Langehanenberg und Damsey die schwarz-rot-goldene Flagge im Grand Prix hoch.

Als einzige deutsche Reiterin hatte sich diese Woche Helen Langehanenberg auf den Weg nach Frankreich zum CDIO Compiègne 2019 gemacht. Im Grand Prix, der zugleich erste Wertung für den Nationenpreis war, landete sie mit Routinier Damsey auf dem dritten Platz. 75,957 vergaben die Richter für die Runde der beiden – und zückten im starken Schritt einmal mehr die Höchstnote 10,0. Bzw. sogar zweimal, um es ganz genau zu nehmen. Der einzige größere Wackler unterlief dem Paar beim Angaloppieren aus der Passage. Für den 17-jährigen Damsey war es der erste Turnierstart nach seiner fulminanten Bronze- Kür beim Weltcup-Finale in Göteborg.

Der Sieg im Grand Prix ging an den Schweden Patrick Kittel auf Well Done de la Roche. Die elfjährige Fürstentraum-Tochter kam heute auf 77,283 Prozent. In der Passage erhielt sie mehrfach die Note 9,0. Nur die französische Richterin Isabelle Judet ordnete das Paar lediglich an dritter Stelle ein. Sie sah dafür Carl Hester und seinen ebenfalls elfjährigen Delicato ganz vorne. Der Brite landete mit 76,348 Prozent schlussendlich auf Platz zwei. Vierte wurde die Niederländerin Emmelie Scholtens mit Desperado (74,804).

In der Nations Cup-Wertung ging damit vorerst das Team aus Großbritannien in Führung vor Schweden und den USA. Morgen fällt dann im Grand Prix Special sowie in der Kür die finale Entscheidung.

Auf Nachwuchspferd Frank Sinatra konnte Helen Langehanenberg heute in der Intermédiare I zudem mit 69,216 Prozent Sechste werden. Für den achtjährigen Fidertanz-Nachkommen ist es der erste internationale Start. Die Siegerehrung führte die Britin Charlotte Fry mit Glamourdale an. Der KWPN Hengst konnte im letzten Jahr das Finale der Siebenjährigen bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo für sich entscheiden.

Alle Ergebnisse vom CDIO Compiègne 2019 finden Sie hier.