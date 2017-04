CDIO Saumur: Deutsche Ponyreiter weiter im Siegesmodus

Nach dem Triumph im Nationenpreis sind die vier deutschen Ponyreiter, die ins französische Saumur gereist sind, auch weiterhin erfolgreich unterwegs. Wieder gab es einen deutschen Doppelsieg, diesmal in der Einzelaufgabe.

Wie schon beim Sieg der Ponyreiter im Nationenpreis in Saumur am Freitag, war auch diesmal Julia Barbian die beste Reiterin aus der deutschen Equipe. Mit Der kleine König siegte sie in der FEI-Einzelaufgabe mit 75,772 Prozent vor ihrem Teamkollegen Philip Merkt aus Baden-Württemberg im Sattel von De Longh (74,024). Bereits im vergangenen Jahre hatte sich das Areal rund um das Schloss von Saumur, in dem auch das berühmte Cadre Noir beheimatet ist, als gutes Pflaster für die Schülerin aus Düsseldorf erwiesen. Sie hatte damals alle drei Prüfungen als Siegerin verlassen. Sieht so aus, als habe sie sich das auch für die Ausgabe 2017 des CDIO Saumur vorgenommen.

Auch die anderen Deutschen schlugen sich gut: Laura Stihldreier erzielte mit Tessio 70,976 Prozent, Platz sechs. Und auch die Vierte im Bunde, Laura-Franziska Riegel und Equestricons Lord Champion konnten noch eine Top 10-Rangierung erreichen: Das Paar wurde mit 69,146 Prozent Neunte.

In den Prüfungen der Junioren, Jungen Reiter und Senioren waren keine deutschen Reiter am Start. Den Grand Prix gewann die Belgierin Fanny Verliefden mit Indoktro (72,98 Prozent) vor der in Deutschland beheimateten US-Amazone Jennifer Hoffmann mit XXL Rubinio NRW (71,00). Den Trost-Grand Prix hatte der Brite Michael George Eilberg mit der 13-jähirgen Rappstute Half Moon Dynasty gewonnen (66,93 Prozent).

Die Ergebnisse finden Sie hier.