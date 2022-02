Charlotte Dujardin: Acht Starts, acht Siege mit ihren Nachwuchspferden und einem Neuzugang

Englands Dressurolympiasiegerin Charlotte Dujardin hatte ein ziemlich erfolgreiches Wochenende am Hartpury College. Sie stellte dort vier junge Pferde in acht Prüfungen vor – eines davon neu in ihrem Stall – und war mit allen nicht zu schlagen.

Mit Times Magni gewann sie beide Novice tests (= A-Niveau) mit 85,76 bzw. 81,724 Prozent. Times Monet stellte sie auf Elementary level vor (= L-Niveau) und erhielt 73,71 bzw. 76,40 Prozent. Times Kismet präsentierte sie auf Advanced Medium Niveau (=M**) und erntete einmal 84,85 Prozent und einmal 80,52 Prozent. Ihren Neuzugang Times Florence stellte sie auf M-Niveau vor und erhielt auch hier über 80 Prozent: 80,69 und 81,51.

Stolz ist darauf nicht nur Dujardin selbst, wie sie auf Instagram schreibt, sondern wohl auch der Mitbesitzer, der hinter den Pferden mit dem Präfix „Times“ steckt: Peter Belshaw. Er war dabei und hat Reiterin und Pferde moralisch unterstützt.

Über die Pferde

An Gio und Freestyle hat man gesehen, dass aus Charlotte Dujardins Nachwuchspferden Medaillengewinner werden können. Die nächste in der Reihe dürfte die zwölfjährige KWPN Schimmelstute Florentina v. Vivaldi-Rubels sein. Im Sommer letzten Jahres ging sie ihre ersten beiden Grand Prix-Prüfungen, ebenfalls in Hartpury. Bei der Premiere wurde sie Zweite mit 75,03 Prozent. Beim zweiten Mal gewann sie mit 76,48 Prozent. Am vergangenen Wochenende war die Stute auch mit, aber nur zum Training.

Von den Pferden, die Dujardin in Hartpury turniermäßig vorstellte, ist die neunjährige Florence neu im Team Dujardin. Es handelt sich um eine westfälische Tochter des einst bei Isabell Werth ausgebildeten Feedback aus einer Ehrentusch-Freiherr-Goldlöwe-Mutter. Züchter ist Wulf Schumacher. Die Turniereinsätze der Stute in Deutschland waren überschaubar. 2020 wurde sie unter Karolin Kamp einmal Vierte in einer Dressurpferdeprüfung Klasse M in Ankum. Nun steht sie also bei einer der besten Reiterinnen der Welt.

Times Magnus, der bei British Dressage allerdings als „Times Magni“ gelistet ist, ist ein nun gerade fünfjähriger KWPN-Wallach v. Geniaal-Negro. Für den Rappen war Hartpury zumindest auf britischem Boden das erste Turnier überhaupt.

Times Monet bzw. Times Mon Amour ist ein ebenfalls fünfjähriger Wallach. 2021 stellte Dujardin ihn erstmals turniermäßig vor. Seither ist er elf Prüfungen gegangen und hat elf gewonnen, darunter die „British Dressage Young Horse Championships“.

Times Kismet ist wieder eine KWPN Stute, eine nun siebenjährige Ampere-Tochter aus einer Lord Leatherdale-Jazz-Metall-Mutter. Besitzer Peter Belshaw hatte einst die Mutter Evita nach Großbritannien geholt, so dass Kismet auch quasi britisch ist. Sie gewann ihre Stutenleistungsprüfung in den Niederlanden, ging dann aber zurück nach England und wurde dort zunächst von einer anderen Reiterin vorgestellt. Im März 2020 ritt Charlotte Dujardin das erste Turnier mit ihr. Nach einem zweiten Platz zum Einstieg sind auch diese beiden seither ungeschlagen.