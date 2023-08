Charlotte Dujardin kommt für ein Live-Training nach Aachen

Wie wurde aus Valegro Valegro? Und wie hat Charlotte Dujardin es geschafft, auch nach dem Olympiasieger ein Medaillenpferd nach dem anderen aus dem Hut zu zaubern? Antworten soll das Live-Training mit der Weltrekordhalterin am 30. September in Aachen geben.

Es ist das erste Mal, dass Charlotte Dujardin ein Live-Training in Deutschland gibt. Termin ist der 30. September, Ort des Geschehens der CHIO Aachen CAMPUS in der Soers.

Was darf erwartet werden? Charlotte Dujardin wird Einblicke in ihre tägliche Arbeit mit den Pferden geben. Es geht einerseits darum, worauf sie generell besonderen Wert legt, andererseits aber auch darum zu zeigen, wie welche Lektionen nachhaltig verbessert werden können.

Das Programm ist eingeteilt in vier Blöcke:

Lösungsarbeit

Junge Pferde Lektionen

Training auf L- bis M-Niveau

Training bis Grand Prix-Niveau.

Los geht es um 16 Uhr. Das Ende ist gegen 19.30 Uhr geplant.

Dujardin sagt: „Ich liebe es, zu erklären, was ich tue und wie ich es tue. Für mich ist Ausbildung mit jedem Pferd aufs Neue eine ganz spannende Reise und auch das, was meine Arbeit so besonders macht.“

Über Charlotte Dujardin

Charlotte Dujardins Stern ging mit dem KWPN-Wallach Valegro auf, mit dem sie drei olympische Goldmedaillen gewann und in den Jahren 2012 bis 2016 überhaupt alle Einzeltitel, die der Dressursport zu vergeben hat. Auch halten die beiden noch immer die Weltrekorde in den Grand Prix-Aufgaben.

Stark geprägt wurde Dujardin von Carl Hester, der während einer Unterrichtsstunde ihr außergewöhnliches Talent erkannte und sie fragte, ob sie nicht bei ihm aushelfen wolle. Sie kam um zu bleiben. Vier Jahre später gehörten die beiden zusammen zum britischen Team, das 2011 Mannschaftsgold bei den Europameisterschaften der Dressurreiter in Rotterdam gewann. Für die gesamte Dressurwelt war das eine Zeitenwende hin zu harmonischerem Reiten. Das Bild haben die Briten mit ihren Medaillen ein Jahr später bei den Olympischen Spielen in London bestätigt.

Seither ging ein Medaillenpferd nach dem nächsten aus dem Stall von Dujardin und Hester hervor – für Dujardin Mount St. John Freestyle, Gio und aktuell Imhotep, das Pferd, das 24 Stunden auf der Weide lebt, damit er seine überschüssige Energie loswerden kann.

In Aachen wird Dujardin nicht nur Einblicke in ihre Philosophie geben, sondern auch Fragen beantworten.

Der Kartenverkauf ist gestartet. Tickets können entweder online oder an der Tickethotline unter 0241-9171111 erworben werden. Einlass zum Live-Training mit Charlotte Dujardin ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.