Charlotte Dujardins Imhotep zu Österreicherin Diana Porsche

Imhotep, der Wallach, mit dem Charlotte Dujardin in den letzten Jahren Medaillen gewonnen hat, steht jetzt in Österreich. Diana Porsche hat „Pete“ erworben.

Mit Imhotep hat das nun auch aktuelle Championatspferd der Britin Charlotte Dujardin Großbritannien verlassen. Der niederländische Wallach steht jetzt im Stall der Österreicherin Diana Porsche. Eurodressage hat davon berichtet. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Kismet, das Nachwuchspferd der britischen Olympiasiegerin, nun bei Jessica von Bredow-Werndl steht.

Dass Imhotep seine Karriere nicht unter Charlotte Dujardin fortführen wird, war laut Diana Porsche schon länger geplant. Gegenüber Eurodressage berichtet sie, dass die Idee, den Everdale-Sohn zu kaufen, bereits im Frühjahr in Hagen erstmals angedacht worden war. Allerdings habe Dujardin Imhotep noch bei den Olympischen Spielen reiten wollen. Durch die Videoaufnahmen, die zur Sperrung der Britin geführt hatten, war es dazu nicht mehr gekommen.

Imhoteps Weg

Imhotep stammt von Everdale, dem Hengst, den Charlotte Fry im internationalen Sport reitet, ab. Die Mutter des jetzt elf Jahre alten Fuchses stammt von Vivaldi-Sandro Hit ab. Im Alter von gerade neun Jahren hatte Dujardin den Wallach, der im Stall auf den Namen „Pete“ hört, bei den Weltmeisterschaften in Herning geritten. Dort landete das Duo auf Platz zehn.

Im folgenden Jahr bescherte Imhotep seiner Reiterin drei Medaillen bei den Europameisterschaften in Riesenbeck. Neben Mannschaftsgold waren es zwei Bronzemedaillen im Grand Prix Special und in der Kür. Der letzte gemeinsame Start der Britin und des KWPN-Wallachs war im Juni 2024 das Turnier in Wellington Heckfield in Großbritannien. Dort hatte das Paar zwei weitere Siege auf sein Erfolgskonto buchen können.

Imhotep von Dujardin zu Porsche

Für Charlotte Dujardin und dessen Besitzer, zu denen auch Carl Hester zählt, sei es wichtig gewesen, dass Imhotep bei Diana Porsche auch weiterhin ausführlichen Weidegang genießen kann. Das hat die Österreicherin Eurodressage gegenüber ausgeführt. „Pete“ ist bekannt dafür, dass er möglichst wenig in der Box ist. Dujardin hatte erzählt, dass er auch nachts auf der Weide ist. So sei der Wallach am ausgeglichensten.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Pferd, mit dem Charlotte Dujardin Medaillen auf Championaten erritten hat, an eine Millionärstochter verkauft wurde. Der Fuchs Gio, den die Britin in Tokio bei den Olympischen Spielen aufs Podium geritten hatte, war an Annabella Pidgley verkauft worden.

Diana Porsche ist derzeit 76. der Weltrangliste. Seit 2023 reitet sie den Wallach Dahoud, den der Spanier Jurado Severo Lopez in den Grand Prix Sport gebracht hatte. In Donaueschingen waren Dahoud und Porsche hochplatziert im Grand Prix und Grand Prix Special.

